Nadal reveló la estrategia de Salud para hacer frente a la crisis de pediatras en Mendoza

Esta particularidad generó que hubiese unas 800 consultas diarias hace algunas semanas y que ahora se estén registrando la mitad. De todas maneras, advirtió Nadal, "no han quedado chicos sin atender y nos hemos acomodado como sistema entre el sector público y privado".

►TE PUEDE INTERESAR: El Hospital Notti convoca a Médicos Pediatras: para qué puesto y cuáles son los requisitos

Sí consideró que la situación actual en Mendoza, sobre la baja disponibilidad de pediatras -y clínicos y médicos de familia- necesita una reforma por lo que la mirada que se da desde Salud es doble: a corto plazo para responder a la atención hoy y a largo plazo, para encontrar las soluciones a los problemas estructurales.

hospital-español.jpg El Hospital Español no atendió casos pediátricos leves en la guardia del fin de semana.

El reclamo de AMPROS visibilizó el estado de las guardias pediátricas

En medio de las negociaciones paritarias, el gremio de los profesionales de la Salud -AMPROS- destacó que "la situación no da para más" en relación al "desborde y colapso" de las guardias.

Entre otras denuncias, con Claudia Iturbe a la cabeza el sindicato informó que el Hospital Español (privado) cerró la guardia pediátrica el domingo de 20 a 8 "por no tener médicos pediatras para poder recibir a los niños".

La ministra Nadal aseguró que se "ha articulado entre el secotr privado y el público para poder atender a todos los niños en las guardias" y que el sistema ha respondido.

Sobre la atención en el Español, la funcionaria del gabinete de Rodolfo Suarez alegó que "no cerró la guardia" pero sí reconoció: "No pudo cubrir el horario de 20 a 8 pero tiene guardia con pediatras especialistas" y que a los casos no graves los derivó al Notti, previa comunicación con su director.

►TE PUEDE INTERESAR: Cómo seguirá el tiempo en Mendoza

La ministra aprovechó para disparar que a la problemática hay que estudiarla de manera estructural y "no usarla política ni gremialmente".

Y aconsejó a los padres: "No esperen. Cuando aparece la fiebre o la dificultad respiratoria, lleven a los niños para que se atiendan lo más anticipadamente posible y así evitar complicaciones".

La estrategia de Nadal para afrontar la falta de pediatras y clínicos en Mendoza

En el Gobierno no alcanza con el diagnóstico, dijo Nadal. Sabido es que disminuyó la cantidad de médicos que hay en los hospitales públicos pero la crisis se hace más fuerte cuando hablamos de los profesionales que "sostienen el sistema de Salud como pediatras, clínicos y médicos de familia".

Para hacer frente a esta realidad, la ministra Nadal aseguró que están haciendo foco en la formación. "Para llegar a ser pediatra intensivista hay que hacer un promedio de 14 años de estudio", ejemplificó.

Entonces, afirmó la funcionaria, lo que hay que hacer es "revisar la subespecialidad". "Eso no significa bajar la calidad de la formación sino intensificar el conocimiento para tener intensivistas o neonatólogos antes", sumó.

Otra de las medidas que ya se tomó es focalizar los llamados a la carrera médica. "Estamos concentrando y llamando exclusivamente para pediatría para que la elijan como opción", expresó Nadal.

Otro punto clave es el bajo salario. Según la ley actual todas las residencias tienen que cobrar lo mismo. Desde el Gobierno se está estudiando hacer una reforma para que haya salarios diferenciales en las especialidades que más se necesitan: pediatría y clínica.

►TE PUEDE INTERESAR: El éxodo de médicos preocupa a AMPROS: afirman que se van 5 neonatólogos del Lagomaggiore

pediatras.jpg El Gobierno estudia la posibilidad de brindar salarios diferenciales a las residencias de pediatría y clínica médica para conquistar a los profesionales.

Dentro de este aspecto salarial, Nadal aseguró que ya se acordó por paritarias que "a los profesionales que hemos formado ingresen a la carrera teniendo un reconocimiento de antigüedad".

También se empezó a aplicar el "bloqueo de título para los profesionales que trabajan en especialidades intensivistas con una suba importante en el salario" para que se queden en el sector público y no se vayan al privado o a otras provincias o a Chile.

Mientras que se estudia la suma de 150 horas pediátricas al sistema. ¿Cómo? "Dándole mayor dedicación, es decir mejorando el sueldo de pediatras que trabajan en guardias para que hagan la mayor dedicación en centros de salud y así descongestionar las guardias de hospitales".

Entonces, a esos "mismos profesionales con cargos de 24, los llevamos a cargos de 36 horas", adelantó Nadal.

►TE PUEDE INTERESAR: Tren en Mendoza: con 94 pasajeros salió el segundo viaje desde Mendoza hacia Buenos Aires