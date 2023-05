El éxodo de médicos preocupa a AMPROS: afirman que se van 5 neonatólogos del Lagomaggiore

"En Mendoza tenemos muchos profesionales que cobran no más de $160.000 de bolsillo", afirmó la médica.

También manifestó Iturbe: "Estamos espantados con la realidad de los trabajadores, son profesionales que se formaron durante años en nuestra provincia, se trata del recurso humano crítico que tenemos para sostener el sistema de salud. Es algo que venimos advirtiendo hace años. Además nos preguntamos qué va a hacer el hospital cuando inaugure la nueva maternidad, para la que va a necesitar el doble de recurso humano”.

A esta situación se le agrega la disconformidad que tienen por los acuerdos salariales alcanzados en paritarias y que han llevado al gremio a llamar a un paro para el mes que viene.

Incumplimientos salariales

Los delegados y las autoridades de AMPROS , visiblemente molestas, aprobaron este jueves el llamado a un paro con movilización para el viernes 2 de junio. Además, expresaron su firme convicción de no acudir al llamado de reapertura de paritarias para el mes próximo.

El enojo del gremio sanitario es porque en esta misma jornada se conoció el decreto de homologación del acuerdo paritario anterior, en el que sólo se reconoce lo referido a incrementos salariales pero no lo relacionado con adicionales, como antigüedad y mayor dedicación, entre otros

Claudia Iturbe, le dijo a Diario UNO: "No vamos a ir a la reapertura de paritarias. No nos vamos a volver a sentar a negociar con el Gobierno si después no cumple y termina dando los aumentos por decreto", como ocurrió con el sindicato de empleados judiciales, que sigue en conflicto con el Ejecutivo".

Decreto partitarias AMPROS.jpg El decreto que enojó a AMPROS.

Los incumplimientos que reclama AMPROS

"El gobernador homologó por decreto 884 del pasado 8 de mayo exclusivamente lo referido a incrementos salariales, sin haber respetado el acta paritaria completa acordada por comisión negociadora. De ese modo viola la libertad sindical y los cumplimientos salariales pactados", expresó Iturbe.

La dirigente explicó que “quedan sin cumplir los puntos referentes a mayores dedicaciones, doble cargo y antigüedad de los residentes, razón por la cual entramos en estado de asambleas permanentes en todos los efectores de salud, con movilización y paro total de actividades el 2 de junio. La del Gobierno es una práctica desleal que favorece la migración de los profesionales a otras provincias y países, perjudicando gravemente la salud pública de los mendocinos”.

Desde AMPROS denunciaron que el Ejecutivo "no dio cumplimiento al acta completa y solo se refirió al acuerdo salarial. Por esto, en la nota presentada ante el organismo competente que es la Subsecretaría de Trabajo, conminamos a los representantes del Gobierno según las leyes vigentes, a que cesen con la práctica antisindical desarrollada y se abstengan de negociar de mala fe, evitando obstrucción en la negociación y prácticas dilatorias".

Al ampliar sus reclamos Iturbe señaló que "no puede ser quea los residentes que después de 12 años son pasados a planta ingresen al Estado con clase 1, cuando vienen de clase 7. Pasan a ganar nada".

Respecto al decreto que homologó el gobernador Rodolfo Suarez, la secretaria general dijo que "han hecho una reinterpretación del acuerdo paritario que firmaron. Actúan de manera discrecional. Dicen que no entienden qué son los 'actos útiles' y todos sobemos que esos 'actos útiles' aparecen en cualquier pieza administrativa cuando se refieren a las acciones que se deben hacer para que los acuerdos alcanzados se concreten".

Lagomaggiore.jpg Cinco neonatólogos están por irse del Lagomaggiore. Tres emigrarán a San Luis y dos a Chile.

