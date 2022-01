Nadal confirmó que los contactos estrechos se considerarán positivos sin necesidad de hisopado

Esta medida alcanzará solo a los menores de 60 años. Convivientes de un contagiado y quienes hayan sido contacto estrecho y padezcan síntomas se considerarán casos activos por lo que tendrán que aislarse por 7 días y guardar cuidado tres días más, si están vacunados con dos dosis. Si no poseen el esquema completo de vacunación, el aislamiento se extiende a 10 días.

A los mayores de 60 años sí se los invita a asistir a los centros de salud dado que son consideradas personas de riesgo. "Queremos centrar los testeos en aquellos que tengan más posibilidad de sufrir cuadros complicados", justificó Nadal.

Se dará certificado sin necesidad de hisoparse

Para resolver quiénes deben quedarse esperando por un hisopado y quiénes no, la ministra adelantó que se hará un cuestionario en la fila. A las personas consultadas que acaben siendo consideradas positivas sin hisopado, se les ofrecerá un certificado por si tienen que presentarlo en su trabajo.

Lo que también pidió Nadal es que las personas sospechosas de Covid que necesiten hisoparse pero tengan servicio de medicina prepaga u obra social, "concurran a los centros donde tienen cobertura para los testeos y pedir atención allí" para que de ese modo el Estado pueda concentrarse en quienes no tienen cobertura.

Vizzotti explicó por qué los contactos estrechos no deben testearse

La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti señaló que las personas que sean contacto estrecho de un caso de coronavirus y no tengan síntomas "no hace falta" que se testee, pero sí tienen que cumplir con el aislamiento de cinco días de si están vacunados o de siete días si no lo están. "Tenemos que decirle a la gente que si es contacto estrecho y no tiene síntomas no hace falta testearse".

carla vizzotti.jpg Tras la reunión del COFESA, la ministra de Salud indicó que rige el criterio de caso positivo por nexo epidemiológico para los contactos estrechos

Mientras que, según el criterio del Ministerio de Salud, si una persona tiene síntomas compatibles con Covid-19 y tuvo contacto estrecho con un caso positivo confirmado, será considerada contagiada por nexo clínico y epidemiológico.

Respecto de los contactos estrechos sin síntomas, Carla Vizzotti, ministra de Salud de Nación, señaló que "con cinco o siete días de aislamiento, se esté o no vacunado, tendrán el alta sin necesidad de un test" por lo que, de poder hacerlo sin necesidad de tener una certificación, pide que no se acerquen a los centros de testeo.

"Cambió la situación, porque cien mil casos tensan el sistema de testeo. La recomendación es que quien no tenga indicación de testeo no se acerque a los centros para no seguir tensando el sistema", agregó.

Según la página Argentina.gob, el nuevo criterio de positividad por criterios clínico/epidemiológicos alcanza a:

Toda persona que en los últimos 10 días haya sido contacto estrecho con un caso confirmado o forme parte de un conglomerado de casos, con al menos un caso confirmado por laboratorio, sin otro diagnóstico definido, y presente dos o más de los siguientes síntomas: