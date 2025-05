Murió José Pepe Mujica, ex presidente de Uruguay

José Mujica2.png

Político, agricultor y guerrillero

Pepe Mujica presidió Uruguay entre 2010 y 2015. Ocupó otros cargos políticos y también fue agricultor. Militó en las filas del movimiento Tupamaros.

"Al fin y al cabo, que me quiten lo bailado", había asegurado el propio Mujica en una de sus últimas comunicaciones públicas.

El ex presidente de Uruguay se había retirado de las actividades políticas en los últimos tiempos por el deterioro de su salud y se encontraba en su chacra ubicada en las afueras de Montevideo, donde vivía con su esposa, Lucía Topolansky.

Nació el 20 de mayo de 1935 en Uruguay y estaba pronto a cumplir 90 años.

Fue reconocido por su carisma, sinceridad y como uno de los políticos que trabajó por la unidad de Latinoamérica.

En diciembre de 2024 se había sometido a una intervención quirúrgica para tratar su enfermedad. Luego, en enero de 2025, Mujica confirmó que el cáncer se había extendido y que su cuerpo "no lo resistía".

Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso

Y agregó: "El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas".

"Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué", afirmó en ese momento.

Mujica, "un hombre componedor"

Cuando accedió a la primera magistratura era conocido como "un hombre componedor" y podía seducir tanto a los empresarios como a la oposición.

Una semblanza de la Agence France Presse aseguraba en 2010 que, "como un encantador de serpientes, Mujica logró seducir a la oposición política", que durante la campaña electoral lo había comparado de manera desfavorable con el sobrio y reputado mandatario saliente Tabaré Vázquez.

Pepe Mujica no vestía traje -algo que comenzó a hacer durante la campaña, aunque sin corbata-, se expresaba en un lenguaje llano y popular y carecía de título universitario.

Pero Uruguay valoró su voluntad, así como su capacidad de "dialogar" y "escuchar".

"Con Mujica hemos encontrado un tono de contacto muy bueno. Tiene un pragmatismo que (lo) distingue entre los demás dirigentes", afirmaba nada menos que su rival de entonces en la carrera presidencial, Luis Lacalle, quien ya había ejercido la primera magistratura.

Mujica encandiló a empresarios locales y extranjeros en un almuerzo en Punta del Este, durante el cual los invitó a invertir en su país, contó este martes la agencia Noticias Argentinas.

Entre las apostillas destacables de su gestión, se recuerda que terminó herido cuando ayudaba a un hombre a reparar el techo de su vivienda tras un temporal, así como un susto cuando le descartaron una trombosis, todo esto en 2012.

A los 74 años, el hombre que alguna vez reconoció que el principal error de la guerrilla fue "subestimar" el republicanismo de los uruguayos, fue uno de los motores de la inserción política de los Tupamaros en el sistema político y de su ingreso a la coalición de izquierda Frente Amplio (FA) en 1989.

Fue el primer tupamaro en ingresar a la Cámara de Diputados en 1995. Llegó por primera vez al Palacio Legislativo en una Vespa, vestido informalmente, y un policía que custodiaba el ingreso le preguntó: "¿Va a demorar mucho, Don?".

"Yo trabajo aquí", fue la respuesta de Mujica, que en el año 2000 ingresó al Senado junto con el también ex líder tupamaro Eleuterio Fernández Huidobro.

En 2005, cuando la izquierda llegó por primera vez al gobierno del país, Mujica -como primer senador de la lista más votada y tercero en la sucesión presidencial- debió abrir la legislatura y tomar juramento a sus pares y al presidente Tabaré Vázquez.

Una vuelta de la vida increíble para un hombre que vivió en la clandestinidad desde 1969 y participó en una masiva fuga de 111 presos en setiembre de 1971.

Incluso, desde 1972 -tras la derrota militar de la guerrilla- fue preso político de la dictadura (1973-1985) hasta su liberación junto a otros compañeros en 1985 en el marco de una amnistía.

Sometido a un aislamiento absoluto y tratos particularmente inhumanos, Mujica luego confesó que en aquellos años padeció trastornos psiquiátricos y que llegó "a hablar con las hormigas".

Casado con la ex tupamara Lucía Topolansky, Mujica no se mudó residencia presidencial y continuó viviendo en su chacra de Rincón del Cerro, en la zona rural del oeste de Montevideo, donde plantaba flores y otros cultivos. .

En sus cinco años de gobierno, Mujica, de 79 años, captó la atención del mundo por su estilo austero de vida, que incluso lo llevó a ser calificado por medios internacionales como el presidente más pobre del mundo, así como por su discurso anticonsumista, pragmatismo y reflexiones sobre el rumbo de la humanidad.

Conquistó al mundo con su vida espartana y su prédica contra el consumo, sorprendió con la regulación del mercado de la marihuana y al acoger refugiados sirios.

Poco apegado al protocolo y con una vida casi de película que atrajo la atención del cineasta serbio Emir Kusturica, cerró cinco años de gobierno atípicos en el que se lo pudo ver almorzando en bares del centro de Montevideo junto a su chofer, conduciendo su viejo Volkswagen "Escarabajo" de 1987 o asistiendo a la asunción de un ministro vistiendo un pantalón arremangado y viejas sandalias.

Ya como senador, a los 85 años, en octubre de 2020 renunció a su lugar en la Cámara de Senadores y se retiró de la política activa.

"Esta situación me obliga, con mucho pesar por mi honda vocación política, a solicitar que gestione mi renuncia a la banca que me otorgó la ciudadanía", escribió Mujica en una carta que leyó en la sesión extraordinaria del Senado.

He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie y les quiero transmitir a los jóvenes que triunfar en la vida no es ganar sino levantarse cada vez que uno cae He pasado de todo, pero no le tengo odio a nadie y les quiero transmitir a los jóvenes que triunfar en la vida no es ganar sino levantarse cada vez que uno cae

"Esta vez me parece que la parca viene con guadaña y ya veremos lo que pasa", llegó a vaticinar.

Después de ese trance, el recordado presidente uruguayo que protagonizó idas y vueltas con la Argentina y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el hombre que se extendió con el papa Francisco, ayudó en la campaña al actual mandatario oriental, Yamandú Orsi.