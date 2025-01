"Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué", señaló en una emotiva entrevista publicada por el semanario uruguayo Búsqueda, en su chacra de Rincón del Cerro. El ex mandatario, de 89 años, confesó además: "El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta. Me estoy muriendo".

Uruguay Mujica enfermo.jpg El ex presidente de Uruguay, José "Pepe" Mujica.

"El Pepe", como le llaman en Uruguay, dijo que "lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso", aseveró.