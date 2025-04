Montero hizo de mediador entre las clínicas que atienden PAMI y los traumatólogos y asoma un acuerdo

PAMI-medicamentos-sin-tramites-2.jpg Si el acuerdo con las clínicas y los traumatólogos avanza, los jubilados del PAMI podrían recuperar esa prestación al menos por 60 días.

Por su lado, el titular de la Asociación de traumatólogos, Daniel Fraccaro, aclaró que hasta este martes la situación continuaba igual sin la prestación del servicio, porque los médicos que renunciaron a prestar el servicio a PAMI reclaman un cambio de modelo prestacional: es que cobraban por una prestación mensual y pretenden que se les pague un valor, que es muy superior a lo que está pagando Pami, por cada práctica médica que se hace.

"El ministerio está interesado en que esto se solucione porque es una actividad privada y se puso en el medio para tratar de acercar las partes" comenzó diciendo Fraccaro sobre la reunión de este martes.

Y aclaró: "Los médicos no tienen relación laboral con el PAMI, lo tienen con las clínicas que tienen acuerdos con el PAMI, y ellas tienen contratos per cápita, que es un contrato y de ahí tienen que sacar el pago de los servicios. Este problema es histórico, no podemos decir que tienen un sueldo, es un pacto entre partes que ya no se usa más", se quejó.

A qué clínicas afecta la renuncia de los traumatólogos y cómo sería el impass

La renuncia de los traumatólogos que dejaron de atender a los afiliados del PAMI impactó en nosocomios clave como son la Clínica Luján, Santa Isabel de Hungría, Hospital Español, Hospital Privado y la Clínica Santa María.

Ahora tras la reunión, desde Asociación de Clínicas y Sanatorios de la Provincia de Mendoza (Aclisa) deslizaron que podrían arribar a un acuerdo para que los traumatólogos que renunciaron a esa prestación puedan retomar ese servicio por 60 días hasta tanto esas clínicas y hospitales negocien con el PAMI un aumento del pago de sus salarios.

"Tiene que haber un acuerdo y es necesario que se dé cuanto antes porque los que padecen esta situación son los afiliados del PAMI. Hay que resolver esta informalidad, porque no es sólo el reclamo del aumento del pago que se le hace al profesional, también está la demora en los pagos, eso hay que resolverlo", concluyó Fraccaro.