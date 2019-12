El ministro que ya sorteó varias crisis, ahora apuesta a mejorar el empleo local

El próximo ministro de Economía, que fue funcionario de la mayoría de los gobernadores radicales, llega con la intención de dinamizar la economía local incluyendo diversas actividades.

Rosana Villegas

Enrique Vaquié es uno de los pocos referentes que trabajó con casi todos los gobernadores radicales mendocinos y Suarez no va a ser la excepción. En la nueva gestión, el futuro ministro de Economía tiene en la mira no sólo dinamizar la zona mendocina de Vaca Muerta y diversificar la matriz productiva apuntando a la minería, sino también recrear un banco provincial digital, que reactive el crédito para los mendocinos. Delinea un proyecto de ley para "mejorar la empleabilidad de los mendocinos" que mejore los ingresos de los empleados y acorte costos a los empleadores.

En política Vaquié se puede definir como el "transversal" del radicalismo (surgió con Roberto Iglesias, pero trabajó con Julio Cobos y también fue ministro de Alfredo Cornejo) y de hecho debió sortear varias crisis, pero este inquieto licenciado en economía prefiere autodefinirse como "padrazo", y asegura que le entusiasma tanto la política como cocinar Kepi durante 6 horas con el mortero de mármol que heredó de su abuelo libanés.

En esta nueva era Vaquié tendrá la responsabilidad que le otorgó Rodolfo Suarez de ser protragonista no sólo en reactivar la economía local, sino también en generar más actividad hidrocarburífera en Vaca Muerta y de avanzar -como se prevé- la reforma de la ley 7722, deberá apuntar a la minería como generadoras de empleo. Como es consciente que "ambas actividades tardarán su tiempo en provocar una suba en el empleo", buscará acelerar, por ejemplo, los tiempos de licitación de las nuevas áreas petroleras que estaban previstas para el 2021.

"Yo creo que si se reforma la ley 7722 se podría generar más empleo en las zonas en las que se tenga el consenso social para avanzar, aunque eso no es una apuesta de mediano plazo, ojalá que la veamos nosotros. Pero estructuralmente la minería será un jugador más en la cancha, no hay que esperar la salvación de Mendoza ahí, ni en ningún otro tema, acá no hay algo que nos salve, no tenemos soja, ni el desarrollo de Vaca Muerta de Neuquén", remarcó Vaquié, restándole ansiedad a la expectativa que genera la minería.

Vaquié cuando era ministro de Alfredo Cornejo y se comenzaba a dinamizar la obra de Portezuelo del Viento en Malargüe.

Sin bien él asegura no haber participado personalmente de las continuas reuniones del oficialismo y el peronismo para acordar los puntos de la posible reforma de la ley antiminera, sí reconoció saber que las tratativas "están avanzadas".

Un banco digital para Mendoza

La experiencia de haber tenido un banco provincial no fue la mejor y para muchos hasta olvidable por las deudas que dejó en el Estado. En el devenir hubo varios intentos y ninguno cuajó. Ahora, Vaquié en complicidad con Lisandro Nieri, futuro ministro de Hacienda, perfilan un nuevo banco digital que esté acorde a las necesidades del mendocino actual.

"La cobertura física bancaria de Mendoza es bastante buena, hay sucursales en general en toda la geografía, el problema no está ahí, sino que está en que el ahorro del mendocino tiende a prestarse afuera de la provincia, por lo que hay una capacidad inferior en términos crediticios cuando el crédito es la palanca central de la actividad económica. Para eso creemos que nos hace falta una banca tradicional con sucursales, sino un esquema de banco digital, moderno, aunque en algunos lugares tenga una estructura más tradicional", explicó Vaquié y adelantó que en pocos meses van a presentar un documento para discutir esa iniciativa con todas las entidades y sectores necesarios.

La obsesión de generar empleo y capacitar

Vaquié integró la mesa de propuestas de Rodolfo Suarez cuando era candidato a la gobernación.

Ante una economía que se contrajo y generó un aumento de la pobreza que llegó al 37,6% de la población mendocina, una de las obsesiones de Rodolfo Suarez es generar empleo y en esa tarea Vaquié tendrá un rol protagónico. De hecho, en la actualidad delinea un proyecto de ley que llegará a la Legislatura este verano para mejorar "la empleabilidad de los mendocinos".

"Tendrá 3 etapas, una de capacitación para los que no tengan trabajo, una de capacitación para los que estén empleados y una tercera de disminución de costos de las empresas y mejora de ingresos de los trabajadores. Ya hay provincias que encararon esto y estudios que muestran que funcionó. No es que vamos a crear empleo privado, pero sí mejorar la empleabilidad, que los mendocinos tengan mejores condiciones", amplió Vaquié.

Una de las estrategias que se esta barajando para bajar costos y subir ingresos es que el Estado pague una parte del salario o que pague las cargas patronales al patrón de una firma. Hoy evalúan cuál tuvo mejor resultado en otras provincias.

Proyectar a la naciente ganadería local

Con la intención de que "haya más jugadores" en la economía mendocina y lograr que esta crezca en la diversidad, Vaquié también proyecta un crecimiento de la ganadería sobre todo en la zona Este y Sur de la provincia.

"Si logramos que crezca la ganadería eso conllevaría el crecimiento de otras actividades como es la del forraje como la alfalfa y hasta trigo. Después que se termine con los dos acueductos ganaderos, se podría avanzar en un banco de forraje, para disminuir riesgos de sequías y un sistema crediticio para recuperar tierras para incorporar a la ganadería", apuntó el próximo ministro de Economía.

Los desafíos de los próximos 4 años

Entre lo que tiene punteado Enrique Vaquié para los próximos 4 años resalta hacer que la zona mendocina de Vaca Muerta sea vista por los empresarios como una inversión sin riesgos, avanzar con reactivar Vale, con un socio "que puede o no ser chino" y conseguir que se desarrollen nuevas actividades para la generación de energía.

"En el 2016 logramos trajimos para la central térmica de Anchoris, el GNL que es como el GNC pero más potente, se consigue comprimiendo el gas que se tiraba en pozos petroleros: una máquina lo congela, lo comprime y lo mete en un tubo pequeño para llevarlo al lugar de la central térmica y se vuelve a hacer gas y genera electricidad. Eso podría servir para genera la electricidad que necesita Uspallata", se proyectó.