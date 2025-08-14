Militares de Mendoza que hicieron cumbre en el Himalaya fueron recibidos por Milei y Petri

Embed - Expedición argentina el Himalaya

Una expedición con 9 militares, dos de ellos mendocinos

La delegación argentina que fue al Himalaya en Asia y subió el monte Kun, de 7.077 metros de altura, estuvo integrada por 9 miembros del Ejército Argentino, 2 de ellos mendocinos y otros 5 con destino en la provincia.

Los mendocinos que participaron son el capitán sancarlino Rodrigo Orellano, con funciones en el Batallón de Ingenieros de Montaña 6, de Neuquén y el suboficial principal Juan Bustos, oriundo de Puente del Inca, que revista en la Compañía de Cazadores de Montaña 8.

También estuvieron, procedentes de Mendoza, el mayor bonaerense Ramiro Antoñana, del Comando de la 8ª Brigada de Montaña; el suboficial mayor salteño Pedro Rodríguez y el suboficial principal jujeño Néstor Maidana, de la Compañía de Cazadores de Montaña 8, Puente del Inca; el sargento ayudante cordobés Víctor Giordano, del Regimiento de Infantería de Montaña 16, de Uspallata y el sargento primero sanjuanino Oscar Oro, del Regimiento de Infantería de Montaña 11, de Tupungato.

Completaron la delegación el sargento ayudante chubutense Carlos Villafañe, de la Escuela Militar de Montaña, de Bariloche y el sargento primero santafesino Diego Alegre, de la Escuela Militar de Tropas Montadas, de Buenos Aires.

Javier Milei, Patrulla Himalaya Javier Milei con los nueve militares argentinos -dos de ellos mendocinos- que hicieron cumbre en el Himalaya. Foto: Redes sociales de Luis Petri

Luis Petri destacó el logro de la delegación argentina en el Himalaya

El mendocino que conduce el Ministerio de Defensa de la Nación destacó que "el presidente Javier Milei recibió en la Casa Rosada a los integrantes de la patrulla del Ejército Argentino que hicieron historia en la Expedición Himalaya 2025 conquistando la cima del Monte Kun (7.077 metros) junto al Ejército de la India".

Luis Petri recordó: "Es la primera vez que nuestras tropas de montaña alcanzan una cumbre en el Himalaya. Son nueve argentinos que demostraron que no hay altura imposible cuando se avanza con esfuerzo, trabajo en equipo y amor a la Patria",

Finalmente aseguró Petri: "Sus nombres ya están escritos en la cima. Su hazaña en el Himalaya refleja lo que estamos haciendo como Nación: empujando juntos, superando obstáculos y llevando a la Argentina cada vez más alto, porque los argentinos tenemos la vocación de alcanzar lo extraordinario. ¡Felicitaciones, montañeses! Orgullo nacional".