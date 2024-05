Milei viajó a Estados Unidos en el avión que compró Alberto Fernández

Javier Milei Elon Musk.avif

La agenda de Milei en Los Ángeles.

En Los Ángeles, el mandatario expondrá ante empresarios en el foro conservador organizado por el Instituto Milken, que contará con la participación de otros 1.000 oradores.

Milei cerrará su intervención en una jornada donde también disertarán Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), el titular del BID Illan Goldfjan, el asesor especial del presidente Joe Biden para América Latina Chris Dodd, y Mohammed El-Kuwaiz, presidente de la junta directiva del mercado de capitales de Arabia Saudita, entre otros.

El jefe de Estado se cruzará con Georgieva, quien se resiste a otorgar un nuevo desembolso de dólares para la Argentina, además de reunirse nuevamente con Elon Musk, CEO de SpaceX, para discutir posibles inversiones en el país.

Luis Caputo Kristalina Georgieva.jpg Luis Caputo con la titular del FMI Kristalina Georgieva

La reunión con Musk está programada para las 15:30, en la que Milei estará acompañado por la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina Milei, y el embajador en ese país, Gerardo Werthein.

El presidente también tendrá un encuentro con Infantino para avanzar en el negocio de las sociedades anónimas en el fútbol, una propuesta que ha generado controversia en la Argentina.

A dos semanas de su primer encuentro, Milei buscará promover la inversión extranjera en el país y destacar las oportunidades que ofrece Argentina para los empresarios.

La delegación argentina que acompañará a Milei incluye a su hermana Karina, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse y Werthein.

A diferencia de viajes anteriores, donde Milei se jactaba de usar líneas comerciales, esta vez optó por el ARG-01 por razones especiales.

La ministra de Seguridad Patricia Bullrich recomendó el uso del avión para elevar la protección del mandatario debido a sus comentarios provocativos hacia enemigos de Israel y Estados Unidos.

Participantes destacados

Entre los destacados participantes del foro organizado por el instituto Milken se encuentran Musk; David Beckham, ex futbolista y copropietario del Inter Miami; Theresa May, ex primera ministra británica; Rania Al Abdullah, reina de Jordania; el cantante Usher; la actriz y productora Kerry Washington; Kevin McCarthy, político estadounidense; el basquetbolista Chris Paul; y la campeona olímpica de esquí Lindsey Vonn.

En su discurso, Milei probablemente repita los conceptos ya esbozados en eventos como el Foro Económico Mundial de Davos, la Conferencia de Política de Acción Conservadora (CPAC) y su charla en la universidad de Florida, donde defendió las políticas desregulatorias y criticó la intervención del Estado.

Javier Milei nueva.jpg

El Presidente busca impulsar su visión de una Argentina abierta a los negocios, reduciendo la burocracia y las regulaciones que, según él, ahogan la economía.

El encuentro con Musk representa una oportunidad para atraer inversiones en tecnología e innovación, sectores que él quiere promover.

La reunión con Infantino apunta a implementar un cambio estructural en el fútbol argentino mediante la incorporación de sociedades anónimas, una propuesta que ha generado resistencias en el ámbito deportivo local.

Milei tiene como objetivo profesionalizar los clubes y permitir una mayor inversión privada para mejorar la competitividad del fútbol argentino a nivel internacional.

El viaje a Los Ángeles, a bordo del nuevo avión presidencial ARG 01, refleja la intención del mandatario nacional de fortalecer las relaciones con los sectores empresariales más conservadores de Estados Unidos, impulsando su agenda de desregulación y privatización.

Su enfoque en la promoción de inversiones y la profesionalización del fútbol argentino muestra su compromiso con las reformas estructurales, mientras que su uso del avión comprado durante el gobierno anterior subraya las complejidades políticas en torno a la seguridad y el gasto presidencial.

Detalles del Boeing 757-256

El ARG 01 es un Boeing 757-256 fabricado en 2000 y anteriormente operado por la aerolínea española Iberia.

Su aviónica está actualizada al máximo, y su autonomía mejorada, aunque no supera ampliamente el alcance regional del anterior 757.

El alcance limitado fue uno de los principales problemas de la anterior nave para mantenerla en funcionamiento.

El Boeing 757-256 tiene una configuración ejecutiva que reduce la capacidad de pasajeros a 39, cuenta con dos cuartos privados y dos de invitados, todos con duchas y baños privados, además de dos oficinas y un lounge.

Todos los asientos pueden transformarse en cama. Estas mejoras se instalaron en 2010, mientras que las actualizaciones mecánicas se realizaron en 2003, 2006, 2007 y 2010.

El avión está propulsado por dos motores Rolls Royce RB211 y ha acumulado 12.293 horas de vuelo y 8.338 ciclos de despegue y aterrizaje.