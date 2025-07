Milei trató de "traidora" a Villarruel y afirmó que las reformas se hicieron a pesar de ella

"Hemos hecho 2.500 reformas estructurales. No solo que hemos tenido un programa de estabilización mucho más exitoso que la convertibilidad, sino que además hemos hecho 25 veces más reformas estructurales. Esto lo hicimos con 15% de la Cámara de Diputados, siete senadores, una traidora, pero con el mejor jefe de gabinete de la historia, Guillermo Francos", afirmó.

Javier Milei-Bolsa de Comercio El presidente Javier Milei apuntó directamente contra la vicepresidenta Victoria Villarruel.

Estos dichos de Milei se suman a las declaraciones de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, quien escribió en sus redes sociales: "Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia".