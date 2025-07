Milei aseguró que vetará el aumento a las jubilaciones y que si se cae el veto irá a la Justicia

Javier Milei-discurso Milei aseguró que si el Poder Legislativo no avala el veto irá a la Justicia.

El Senado aprobó el aumento a las jubilaciones

El Senado, unos minutos antes, había aprobado un incremento a los jubilados del 7,2% para todos los haberes y pensiones, un aumento del bono jubilatorio de $70.000 y a $110.000 y la extensión de la moratoria con 52 votos positivos, 0 rechazos y 4 abstenciones.

También convirtió en ley el proyecto que declara la emergencia en discapacidad, y garantiza la actualización de las prestaciones hasta el 31 de diciembre del 2026.

De los tres mendocinos solo la senadora peronista Anabel Fernández Sagasti votó a favor, Rodolfo Suarez, radical, estaba de licencia y Mariana Juri (UCR) se levantó de la sesión y se fue junto a otros radicales y libertarios.

En la jornada, hubo un tenso cruce entre Bullrich y Villarruel

Pasadas las 15.30, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, escribió en sus redes sociales para mostrar su disconformidad con el debate en la Cámara Alta. "Levántese, Sra. Vicepresidente. No denigre la institución que preside. No sea cómplice del kirchnerismo destructor. Al menos siga del lado del pueblo que la votó para cambiar este país. No convalide a la corporación política más abyecta de la historia", posteó en su cuenta oficial de X.

Por 42 a 17 votos y 3 abstenciones, senadores opositores de diferentes partidos lograron destrabar el tratamiento de los proyectos sancionados por la Cámara de Diputados, que habían sido objetados por el oficialismo por considerar que la comisión de Presupuesto no fue convocada por su presidente, el libertario Ezequiel Atauche.

La presidenta del Senado, Victoria Villarruel, planteó que se requerían los dos tercios para habilitar el tratamiento de los proyectos sobre jubilaciones, moratoria, y discapacidad, al considerar que no eran válidos esos despachos de la comisión de Presupuesto.

Por su parte, Villarruel le respondió: “Ministra Bullrich, la democracia fue denigrada cuando personas que integraron orgas terroristas como en su caso, manejaron durante décadas el destino del país. Todos los argentinos saben de qué lado estoy en lo que a kirchnerismo se refiere porque los combatí siempre, mientras usted pululaba de partido en partido”.