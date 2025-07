Milei mantuvo a Bronzovich como presidente del "nuevo" INTA y afirman que vuelven los retiros voluntarios

Trabajadores INTA Trabajadores del INTA en alerta por la degradación del organismo y los posibles despidos. Foto: Pablo Gamba/ Radio Nihuil

El mismo decreto establece que Giraudo ocupará el cargo técnico por recomendación de la cartera agrícola, sin percepción de haberes. Además, se eliminará la figura del director nacional, que ocupaba Ariel Pereda, y se reemplazará por un director ejecutivo o CEO. El objetivo sería "acelerar los procesos de investigación ajustándolos a las demandas inmediatas del sector agropecuario".

Nueva ola de retiros voluntarios en el INTA

El mismo día que se conoció la degradación de los organismos como el INTA y el INTI, hubo una reunión virtual con los delegados del INTA del país. El presidente del INTA, a partir de ahora tendrá más poder y tendrá la facultad de llevar adelante una cartera programática para cada una de las delegaciones.

Sobre el cónclave virtual del martes, Oscar Barbera, presidente del Consejo Regional INTA Corrientes, indicó que trataron de llevar calma a los referentes de las provincias y recalcaron que no está previsto realizar despidos, sino ofrecer más retiros voluntarios como se hizo en 2024.

"Por el momento no está en la vista de ellos hacer esa reducción, si por ahí van a la apertura de una nueva instancia de un retiro voluntario, para el que no quiera seguir en INTA tenga la posibilidad de optar por ese retiro voluntario, pero en realidad no tienen ninguna intención por el momento de hacer reducción de personal. Sí de hacer una readecuación, porque como se va a reformar la estructura de funcionamiento, por ahí va a haber algún algún pedido de traslado y esas cuestiones. Después no sabemos todavía bien cómo van a quedar reestructurados los centros regionales", comentó las novedades en declaraciones a Valor Agro Argentina.