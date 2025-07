Milei en el "Derecha Fest": "Muchos se van a sorprender con los resultados de octubre"

El libertario, además, aseguró que hay que "educar" para que "quienes tienen poco empiecen a verla para que estos cambios sean sostenibles en el largo plazo".

Oradores a religiosos, escritores y un periodista español

Este martes, tuvo lugar la "Derecha Fest" un evento que congregó a distintos referentes libertarios como oradores, entre ellos el presidente Javier Milei. La sede fue el Quorum Hotel, de Córdoba. Las entradas para asistir costaban desde $35.000.

Los primeros en exponer fueron Rigoberto Hidalgo, Evelin Barroso (pastora evangélica de Córdoba) y Gabriel Ballerini. El tema principal del tridente fue la "defensa de la vida" y la "perspectiva espiritual en la batalla cultural".

Luego siguió el periodista español y dueño del medio de comunicación partidario La Derecha Diario, Javier Negre, quien afirmó: "Les digo que no odiamos lo suficiente a los periodistas, y yo soy uno de ellos. Esta es una de las profesiones más corrompidas”.

Luego, el cineasta Diego Recalde, director de los populares documentales "Las víctimas de Tangalanga", expuso en un panel denominado "Peronismo: el káiser de la Argentina”. Allí aseguró que “el verdadero revolucionario es el empresario. Su objetivo siempre es revolucionar al mercado. Es valiente porque se arriesga. Es solidario porque le tiende la mano a alguien para sacarlo de la pobreza”.

El Gordo Dan, quien continuó, aseguró que el presidente Milei es "un prócer en la vida" y el político que descubrió "la piedra filosofal".

El Gordo Dan en la Derecha Fest El escritor Agustín Laje expuso en la Derecha Fest.

“El presidente encontró la fórmula para salvar al país y lo saben Por eso atacan al equilibrio fiscal”, resaltó.

Nicolás Marquez hizo referencia a una supuesta "guerra cultural"

El biógrafo de Milei, Nicolás Márquez, habló luego del referente tuitero y aseguró: "“No estamos encarando una guerra normal. En frente tenemos enemigos que nos encerraron en una cuarentena, que veranean prostibularmente, enemigos que matan niños con el genocidio del aborto. No estamos en un país normal, no estamos en una democracia normal. Estamos frente a un enemigo con el que no podemos dialogar. No podemos dialogar con estos sajones”.

“Como regla general tenemos que aplastarlos políticamente e ideológicamente y sacarlos del poder”, agregó.

Por otra parte criticó a la vicepresidenta Victoria Villarruel: “Para la reelección de Milei espero que haya un compañero de fórmula a la altura de las circunstancias porque Roma no paga traidores”.

Agustín Laje en la Derecha Fest El filósofo Agustín Laje en la Derecha Fest.

Laje tildó a la izquierda de "envidiosa"

El último telonero de Milei fue Agustín Laje. "No hay un solo grupo social conocido en la historia del hombre que no haya elaborado ritos, historias, fábulas, códigos morales, códigos jurídicos, códigos normativos para condenar la envidia, sabiendo que el envidioso es un peligro para la sociedad como tal”, aseguró.

“El envidioso no quiere subir, no sube porque no toma como referencia al superior. Mira al que está arriba con desprecio y con odio, y quiere bajarlo a costa de perjudicarse a sí mismo. Miren a la izquierda hablar sobre la riqueza. La conciben como una torta fija, un pastel en donde hay que repartir las porciones por partes iguales. Entonces propone al envidioso la justicia social. Dame el poder, así yo lo reparto de modo igualitario”, dijo.

“Si decimos que las ideologías de izquierda agudizan la envidia del ser humano, donde dan un móvil político e ideológico, la pregunta es ¿qué moviliza la derecha?, ¿cuál es la pasión que moviliza? La derecha moviliza la pasión de la autosuperación. La persona de derecha se compara consigo misma para superarse siempre”, completó Laje.