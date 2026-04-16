Milei compartió un video con IA donde los políticos son animales y él es un león superhéroe

Embed - Video Milei con IA

La trama del video que compartió Javier Milei

Todo el contenido gira alrededor de Javier Milei, el personaje principal que es un león en versión "superhéroe". En el comienzo, el león y un mono (que representa al ex legislador de Cambiemos, Daniel Lipovetzky) se encuentran en un set de televisión. El mono le dice: "Si querés cambiar las cosas, armá un partido y ganá las elecciones". El león ruge y al parecer, allí comienza su carrera.

Después se lo ve hablando a un rebaño de corderos, al que le dice "yo no vine a estar guiando corderos, sino a despertar leones". Acto seguido, a los corderitos se les comienza a caer la lana y se convierten en cachorros de leones.

Aquí hay que destacar que el león aparece con una campera de cuero igual a la que Milei usaba durante la campaña 2023.

Luego aparece Cristina Kirchner en versión "mona" que le habla a un audiotorio de chimpancés. "Dice que la casta tiene miedo, ¿quién le tiene miedo -por Milei-?", afirma. Los monos primero la vitorean y luego comienzan a reírse y a actuar como desconectados de la realidad. En ese momento, Cristina y los monos están inaugurando la escuela "Néstor Kirchner".

El video de Milei se burla, además, de Rodríguez Larreta, de Marcelo Longobardi, de Carlos Melconian y hasta de Ricardo López Murphy, a quienes representa como un reptil, un mandril, un tiburón y un bull dog. El león, en tanto, va avanzando y dejando a todos sus detractores atrás.

Además, abraza a un pequeño leoncito que le pide "salva a este país" y él responde: "Estamos cerca".

Burlas de Milei al debate electoral

En el video también emulan el debate electoral, en donde Myriam Bregman está representada por una gata, Sergio Massa por un tigre y Patricia Bullrich por una pata, que finalmente termina abrazando al león y diciéndole: "Debería haberte apoyado desde el principio".

Después todo es triunfo para el león que aparece en la Casa Rosada y frente a sus seguidores después de convertirse en presidente.

Otra imagen que compartió Milei: resistiendo al canto de las sirenas

Milei y las sirenas

Otra imagen con IA que compartió Milei en su cuenta de Instagram en las últimas horas fue una imagen con IA que lo representa, atado al poste de un barco, mientras un conjunto de sirenas lo tientan.

Una de estas le dice "emití", la otra dice "aflojá", una más le aconseja "dale a la maquinita" y la última lo tienta con "subí el gasto". En referencia a las veces que el presidente ha dicho que se va a atar a un poste y no va a escuchar el canto de las sirenas.