El secretario del Tesoro de Estados Unidos elogió a Milei y habló de "éxito fantástico" de sus reformas

En la misma línea, destacó que existe “optimismo” sobre el rumbo económico del país y subrayó el apoyo social que, según su análisis, tiene la actual gestión.

Reservas, pobreza y apoyo internacional

Durante su exposición, Bessent también sostuvo que la Argentina está fortaleciendo sus reservas y aseguró que “decenas de millones de personas han salido de la pobreza”, al tiempo que consideró relevante el respaldo electoral de sectores jóvenes y de menores ingresos al gobierno de Milei.

Las declaraciones del secretario del Tesoro se dieron en un contexto marcado por la expectativa sobre los datos de inflación de marzo —que, según anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, mostrarían una aceleración— y en medio de las negociaciones con el FMI para avanzar en la revisión del programa vigente.

En ese escenario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó de 4 a 3,5% las perspectivas de crecimiento de Argentina, pero Bessent interpretó que "probablemente han reaccionado de forma exagerada”; al tiempo que afirmó que el organismo “estuvo dispuesto a decir que esta vez era diferente con Argentina”, en alusión a la evaluación del programa económico en marcha.

cumbre g20 donald trump efe 1 Donald Trump junto al secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.

Uno de los principales puntos en discusión con el organismo internacional es la meta de acumulación de reservas, que el país no logró cumplir durante 2025, lo que mantiene abiertas las tratativas por nuevos desembolsos.

Un apoyo que se reitera

No es la primera vez que Bessent expresa respaldo al rumbo económico argentino. Sin embargo, sus recientes declaraciones vuelven a colocar a la Argentina en el centro de la escena internacional, con elogios explícitos a las reformas impulsadas por la administración libertaria.

El mensaje llega en un momento clave para el Gobierno, atravesado por la evolución de las variables económicas y la necesidad de sostener el financiamiento externo en el marco del acuerdo con el FMI.