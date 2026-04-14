El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a respaldar públicamente al gobierno de Javier Milei y aseguró que las reformas económicas impulsadas en el país tuvieron un “éxito fantástico”, en el marco de un evento internacional en Washington.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos elogió a Milei y habló de "éxito fantástico" de sus reformas
Scott Bessent volvió a respaldar al gobierno nacional y destacó la acumulación de reservas en medio de la negociación con el FMI
Fuerte respaldo desde Estados Unidos
El funcionario del gobierno de Donald Trump realizó estas declaraciones durante un encuentro del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), en paralelo a las reuniones de primavera del FMI y el Banco Mundial.
“Argentina ha tenido un éxito fantástico. Están acumulando reservas todos los días”, afirmó Bessent, quien además remarcó que “esta vez es diferente en Argentina”, en referencia a procesos económicos anteriores.
En la misma línea, destacó que existe “optimismo” sobre el rumbo económico del país y subrayó el apoyo social que, según su análisis, tiene la actual gestión.
Reservas, pobreza y apoyo internacional
Durante su exposición, Bessent también sostuvo que la Argentina está fortaleciendo sus reservas y aseguró que “decenas de millones de personas han salido de la pobreza”, al tiempo que consideró relevante el respaldo electoral de sectores jóvenes y de menores ingresos al gobierno de Milei.
Las declaraciones del secretario del Tesoro se dieron en un contexto marcado por la expectativa sobre los datos de inflación de marzo —que, según anticipó el ministro de Economía, Luis Caputo, mostrarían una aceleración— y en medio de las negociaciones con el FMI para avanzar en la revisión del programa vigente.
En ese escenario, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajó de 4 a 3,5% las perspectivas de crecimiento de Argentina, pero Bessent interpretó que "probablemente han reaccionado de forma exagerada”; al tiempo que afirmó que el organismo “estuvo dispuesto a decir que esta vez era diferente con Argentina”, en alusión a la evaluación del programa económico en marcha.
Uno de los principales puntos en discusión con el organismo internacional es la meta de acumulación de reservas, que el país no logró cumplir durante 2025, lo que mantiene abiertas las tratativas por nuevos desembolsos.
Un apoyo que se reitera
No es la primera vez que Bessent expresa respaldo al rumbo económico argentino. Sin embargo, sus recientes declaraciones vuelven a colocar a la Argentina en el centro de la escena internacional, con elogios explícitos a las reformas impulsadas por la administración libertaria.
El mensaje llega en un momento clave para el Gobierno, atravesado por la evolución de las variables económicas y la necesidad de sostener el financiamiento externo en el marco del acuerdo con el FMI.