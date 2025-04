Martínez es De Marchi. Su jugada de acercamiento a La Libertad Avanza comenzó al dejar el bloque PRO en la Cámara de Diputados y pasarse al del oficialismo pero, a diferencia de Casado y de lo que hizo Correa Llano (que dejó el PD para ser presidente de LLA), no tiene intenciones de cambiar de partido político.

sede la libertad avanza mendoza javier milei (9).jpeg Javier Milei, figura en la nueva sede central de La Libertad Avanza en Mendoza. Foto: Cristian Lozano

Alguien me dijo: “Es un hombre del PRO dentro de La Libertad Avanza”. Su posición es, por lo menos, rara. En Mendoza el demarchismo maneja el partido amarillo y está alineado con Mauricio Macri; pero a su vez, De Marchi forma parte del gobierno de Milei y Martínez no sólo banca al “Javo” sino que hará todo lo posible porque la próxima alianza electoral de LLA en Mendoza sea con el PRO demarchista y no con la UCR cornejista. Cosas de la política.

Correa Llano expande La Libertad Avanza con nuevas sedes

Facundo Correa Llano, presidente de LLA en Mendoza, pasó por Junín el viernes por la noche. Allí inauguró una nueva sede violeta con la intención de pisar fuerte en el Este y seguir sumando seguidores.

Esta sede se suma a las de Lavalle, Guaymallén, General Alvear, San Rafael y la megaoficina central de la esquina de Colón y 9 de Julio, que abrió recientemente.

sede la libertad avanza mendoza javier milei (11).jpeg La nueva sede central de La Libertad Avanza en la Ciudad de Mendoza.

Lo que llama la atención y contrasta con las ganas de expandirse es el recelo con el que se manejan dentro del partido del León. Diario UNO no pudo sacar fotos en el interior de la sede de Ciudad y, como a todos, nos resultó difícil comunicarnos con Correa Llano.

“Como a todos”, sí, porque no sólo le pasa al periodismo sino también a los propios militantes de La Libertad Avanza y hasta a los políticos que se quieren acercar al partido.

“Me hace acordar a los primeros tiempos de La Cámpora en Mendoza”, acotó el conductor de Séptimo Día Julián Imazio, durante la columna de su compañera Agustina Fiadino sobre el armado de La Libertad Avanza. La comparación es por aquellos tiempos de silencio y distancia que imponían Anabel Fernández Sagasti y su equipo hace algunos años.

Embed - TRES INTERESADOS para CONQUITAR LA LIBERTAD AVANZA: ¿quién SERÁ el ELEGIDO?

Facundo Correa Llano, el hombre silencioso de La Libertad Avanza

“No sé si le caigo mal o si es su personalidad”, comentan. “Es un hombre de pocas palabras”; “es monosilábico”; “cuesta que atienda el teléfono”, son otras de las frases que recibimos sobre Correa Llano de diferentes fuentes.

Esa personalidad contrasta con la de Hebe Casado y la de Álvaro Martínez, que son más avasallantes y en una posible campaña en conjunto podrían acaparar los flashes.

De hecho, con la venia de Patricia Bullrich, la vicegobernadora ya se reúne con grupos libertarios como Los Guardianes del León y acapara a aquellos que no se sienten tan cómodos la distancia que impone Correa Llano.

Hebe Casado y dirigentes libertarios.jpg Hebe Casado y Los Guardianes del León, juntos este mes.

Según cuentan, Karina y Javier Milei ya están al tanto de estas complejidades, pero por ahora tienen su mirada puesta en otras jurisdicciones, especialmente en CABA, donde las elecciones legislativas serán este 18 de mayo.

Cuando esos comicios pasen, en Mendoza ya habremos tenido –quizás- el anuncio de suspensión de las PASO y se intensificará, por un lado la presión para conocer si las elecciones serán o no desdobladas, y por otro, con quién o quiénes conformará el frente electoral La Libertad Avanza.

Alianza entre La Libertad Avanza y ¿Cambia Mendoza o el PRO demarchista?

Hay quienes dicen que es casi un hecho la alianza electoral entre Cambia Mendoza y La Libertad Avanza y que las negociaciones se dan en el seno de una mesa más chica, en Buenos Aires.

Aunque el foco hoy esté puesto en las elecciones de CABA, Hebe Casado no le saca el pie de encima a ese posible frente del oficialismo nacional con el cornejismo y viaja a la city cada 15 días.

Al mismo tiempo, en Mendoza, desde el PRO demarchista no cruzan los brazos y le hablan al oído a Correa Llano para que el pacto sea con ellos.

Alvaro Martínez saluda a Milei.jpg Álvaro Martínez, el demarchista del bloque de La Libertad Avanza en el Congreso de la Nación.

¿Te imaginás a una Casado dentro de La Libertad Avanza compartiendo cartel con Correa Llano y aliándose al PRO de De Marchi? No. Un solo frente en común parece imposible dadas las enemistades manifiestas... La pelea por la foto está lanzada y todos quieren ser la cara de Milei en Mendoza.