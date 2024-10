Mercedes Rus defendió el presupuesto para Seguridad y detalló cambios y compras clave para la Policía

Mercedes Rus presentación presupuesto 2025.jpeg El Gobierno adquirirá el sistema IBIS para establecer una trazabilidad en las municiones con equipos informáticos de 80 países, incluido la Interpol.

"De esta manera podemos establecer relaciones balísticas, que afirman que un arma de fuego ha sido utilizada en uno o distintos hechos, para esto el IBIS utiliza algoritmos para revelar coincidencias dentro de sus bases de datos que pueden ser regionales, nacionales e internacionales", explicaron desde Seguridad a Diario UNO.

"Estamos satisfechos de que el gobernador piense en este plan de seguridad que necesitamos, que por un lado tiene que ver con fortalecer lo operativo en materia de prevención y para eso necesitamos una policía dotada de los recursos necesarios", completó Rus, quien explicó que para 2025 proyectan nombrar a 930 uniformados, 630 policías y 300 penitenciarios.

Con respecto a los números, Rus dijo que la invrsión en Seguridad será de $344 mil millones, de los cuales para la policía irán $251.000 millones y $92.000 millones para el sistema penitenciario.

"Este presupuesto es el que más inversión tiene en bienes de capital en los últimos tres años"

La encargada de la cartera de Seguridad anunció que el presupuesto "es el que más inversión en bienes de capital tiene de los últimos tres años. Está superando en más de 3,5% el presupuesto anterior".

Mercedes Rus presentación presupuesto 2025 1.jpeg La ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, destacó que una de las prioridades del Gobierno es el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad.

Las compras que proyectan desde el ministerio son: 500 pistolas 9mm, 120 armas no letales, 35 motos, 70 camionetas, 140 autos, 3 autobombas, 2 drones, 3 grúas plancha, 150 bicicletas, 3.000 chalecos antibalas, 18 furgones de traslado, 50 equipos de bomberos y 5 camionetas para bomberos.

Además, "se destinarán $3.252 millones para la vigilancia digital, siendo Mendoza líder en Cuyo con la instalación de lectoras en límites jurisdiccionales y $470 millones adicionales para equipar a los patrulleros con computadoras a bordo".

Cambios en el Servicio Penitenciario

La ministra Rus afirmó que el Presupuesto 2025 también girará en torno al fortalecimiento de los complejos penitenciarios, sobre todo en Almafuerte I. "Hay que fortalecerlo no sólo para seguir con la idea que no queremos en las cárceles que proliferen bandas delictivas, que operen hacia afuera, y por eso vamos a cambiar todo el sistema de monitoreo de Almafuerte I", dijo.

Otro de los cambios estará en los ingresos de la cárcel Boulogne Sur Mer y San Felipe: "Vamos a establecer un nuevo sistema de control no sólo de familiares y de visitas sino también de penitenciarios, para evitar que ingresen celulares y drogas".

Mercedes Rus presentación presupuesto 2025 2.jpeg

Por otro lado, la ministra señaló que el control sobre los liberados también será "más riguroso", mediante la instalación de cinco aparatos biométricos que registrarán de manera trazable quién realiza los controles. El Departamento de Libertad Vigilada (DPL) será informatizado y se proporcionarán celulares especiales a los oficiales encargados del seguimiento de los liberados. Además, se instalará un servidor informático dedicado a almacenar toda la información relevante.

Las críticas de La Unión Mendocina

El senador Gabriel Pradines, de La Unión Mendocina, que estuvo en la presentación en el Anexo, criticó la falta de policías: "Si logran incluir los 630 policías, estarían casi en los mismos niveles de la cantidad de policías que tenía Paco Pérez. O sea, que estaríamos 10 años después, igual que Paco Pérez. Una locura".

"Veremos después cuánto ejecutan de todo lo que prometen y en qué nivel nos encontramos el año que viene", continuó en diálogo con Diario UNO.

El peronismo reclamó la falta de datos en la presentación del presupuesto

El senador Félix González, del Partido Justicialista, deslizó que la ministra "no llevó un dato comparativo del presupuesto, dijeron cuánto van a invertir ahora, pero no dijeron cuál es la evolución del presupuesto. Dónde invirtieron más y menos, dejaron cuatro gráficos no más".

"No hubo un análisis sobre las tasas de delitos, o sea, no se hizo un análisis sobre el problema que se intenta solucionar con ese presupuesto. Dicen vamos a poner $344 mil millones , ¿y cuál es el resultado que esperamos? No dijeron nada".

felix gonzalez senado.jpg El senador Félix González, del peronismo, criticó a la Mercedes Rus y la acusó de "no llevar datos" a la Legislatura para presentar el presupuesto 2025.

Además, criticó la falta de diálogo institucional entre el Ejecutivo y los legisladores. "Es mentira que tengamos buen diálogo institucional, la ministra pasó un año en la gestión, dura cuatro años, lleva el 25% de su mandato, y todavía no se reúne con la Bicameral de Seguridad. Lo único que hubo es un par de reuniones con funcionarios de segunda línea para hablar del 911 y del tema de videovigilancia".

"No hay plan, esta es la verdad, o sea, hay medidas para meter videovigilancia, hay medidas que dicen, que tienen que ver con el tema de poder determinar quiénes son los autores de los delitos, los datos genéticos y todo lo demás, que nos parece todo positivo, por supuesto, pero no hay una medida integral", concluyó González.