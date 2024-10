Un ex ministro de Seguridad reclamó que se cree en Mendoza una fiscalía de falsas denuncias

Para Venier, eso llama la atención como dato estadístico, ya que "no ha crecido 7 veces la población de Mendoza ni la cantidad de los otros delitos".

Ese enorme crecimiento de personas apresadas por violencia de género responde, de acuerdo con el exministro, a que en varios casos pudo haber falsas denuncias. Pero eso no se investiga: sólo basta con la acusación para que el acusado termine tras las rejas.

Gianni Venier. El ex ministro de Seguridad, Gianni Venir, reclamó que se cree en Mendoza una Unidad Fiscal para falsas denuncias, sobretodo para las de Violencia de Género.

"Si alguien hoy hace una falsa denuncia por violencia de género, quien sea víctima de esa falsa denuncia tiene que contratar un abogado e investigar por su parte para recopilar pruebas, pero no tiene dónde denunciar esa falsa denuncia, tiene que iniciar una querella e injurias", resaltó.

Por otro lado, se encargó de recordar las implicancias que puede tener una falsa denuncia de una "persona enojada". "Con esa denuncia inicial puede conseguir una exclusión de hogar y una prohibición de acercamiento. Recordemos que en la violencia de género, las decisiones coercitivas pasan por encima del derecho civil por lo que una persona puede perder su propiedad en forma total”.

Cúneo Libarona quiere castigar falsas denuncias con el nuevo Código Penal

El reclamo de Venier está en línea con la reforma del Código Penal que impulsa el ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona.

En su visita a Mendoza de principios de este mes, el funcionario de Javier Milei adelantó que en su proyecto la denuncia mentirosa en materia de género va a ser un agravante.

Mariano Cúneo Libarona El ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona adelantó que pretende castigar las falsas denuncias de violencia de género con la reforma del Código Penal. Foto: Nicolás Rios

"Y si esa denuncia de género produjo perjuicios en las relaciones intrafamiliares, por ejemplo, que el padre no pudo contactar a sus hijos menores y se rompió la familia con una denuncia mentirosa, será otro agravante más. ¿Sabés qué pena tenía? Hasta dos, tres años de prisión. Le fuiste a mentir al juez. Es gravísimo. Gastaste recursos durante tres, cuatro años", se quejó Libarona.

Para reafirmar su hipótesis apeló a un caso que tildó de sencillo:

"Una persona va y denuncia un caso de violencia de género. Pero después le encuentran en el celular un montón de mensajes que demuestran que fue un acto voluntario. Una persona dice: "no, me violaron", y luego aparecen cámaras en la calle que muestran que entraron a besarse con los dos tipos. O sea, es una falsedad. Y esa falsedad destroza vidas. Ustedes tienen en la provincia muchísimas personas presas por violencia de género. Y eso destroza familias. He visto gente que se ha suicidado, he visto gente que no sale a la calle porque lo denunciaron, y he visto familias destruidas por falsas denuncias de género", puntualizó el ministro nacional.

"De la misma manera, hay que aplicar el máximo rigor en los casos reales de género. Una violación es algo inaceptable", concluyó.