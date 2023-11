Mendoza y su balotaje: massistas, libertarios y radicales en la semana que define todo

Es cierto que la foto con Ulpiano Suarez hubiera sido un premio doble y que estuvo cerca de conseguirse también. En realidad, al capitalino ya lo habían invitado a la presentación de ese mismo programa –Ciudades Seguras- cuando fue lanzado, semanas atrás. Allí, era un acto con Gabriel Katopodis y otros intendentes como el de la ciudad de Neuquén, Mariano Gaido, los que lo aguardaban, pero al final no hubo viaje.

Massa y Milei.jpg Massa y Milei se vieron las caras en el Senado hace 10 días.

Para la tarde en el Arena Maipú, según contaron, el careo estuvo al filo de lograrse y hasta se habló del tema en el grupo de Whatsapp que tienen los ocho intendentes de la UCR. Hubo posturas a favor y en contra, dependiendo también desde quiénes venían: es que hubo otros jefes comunales de buena sintonía con el líder de UxP que también habían sido tentados a asistir. Como se sabe, el encuentro no ocurrió. "Pero el banque está; y van a apoyar aunque muchos no lo digan", aseguran desde la mesa massista. La propia Gabriela Lizana lo marcó con esas mismas palabras esta semana.

Los argumentos del optimismo peronista

Al massismo mendocino lo llena una buena cuota de esperanza de lograr esos números en Mendoza. El viernes por la tarde, un dirigente compartía un estudio interesante montado sobre la gran cantidad de encuestas que circulan. No sólo de las más actuales, sino de las que tapizaron el debate político desde el 13 de agosto, día de las PASO, hasta ya transcurrida la primera vuelta.

La investigación mostraba que Massa fue el dirigente más subestimado en ambos comicios: en el primero, sorprendió y le ganó a casi todos sus pronósticos en contra. En la segunda ida a las urnas, casi gana directamente en primera vuelta. El sondeo revela a una quincena de encuestadoras –incluye a los mendocinos de Reale Dalla Torre-y muestra que todas tuvieron un porcentaje de desvío superior al 11%.

“Eso es lo primero que hay que mirar. Es muy importante y tiene que ver con una de las grandes enseñanzas que nos dejó todo este proceso que termina: tomar muy con pinzas a las encuestadoras y a cualquier sondeo de opinión”. La moraleja la decodificó un dirigente radical del sur mendocino. Uno de los que asegura que el próximo domingo pasará de largo a ambas boletas para dejar un sobre vacío.

Sergio Massa en Misiones.jpg Massa en Misiones. Natalia De La Sota es una de las dirigentes que se le sumaron a su gira de esta semana.

La segunda posible enseñanza también tranquiliza al panperonismo local: el debate. A Massa lo ven más sólido y preparado para ese careo que a su rival. “Un mano a mano con él y discutir los modelos de país de cada uno. A pedir de boca; es exactamente lo que yo quería”, contó un intendente que les dijo el ministro en el Arena Maipú. No hay fuente peronista que no haya mencionado esa supuesta tranquilidad. Ahí, esperan que el ministro se luzca y que Milei quede reducido. Acaso tanto como Bullrich en la primera de esas contiendas, en Santiago del Estero.

“Pensábamos que no servía; que no traccionaba votos para nada, pero la verdad es que las corrientes que vimos después de los dos que hubo antes del 22 fueron claras. Se movió una parte del electorado y aparecieron con fuerza dos que no eran tenidos en cuenta, como Schiaretti y Bregman”, lanzó un peso pesado de Cambia Mendoza.

El botín de indecisos es tan grande y la audiencia del debate se pronostica tan amplia, que nadie puede dudar: salvo imponderables, la de este domingo asoma como la instancia más decisiva en direccionamiento de votos de acá hasta el final.

UCR: Qué pasará con los dirigentes nacionales

Otro punto para ver el vaso medio lleno es la levantada en esa franja que tanto le interesa Massa: Mendoza, Santa Fe, Córdoba. Crecimiento habrá, pero resta saber cuánto y cuán fuerte puede ser como para enfrentar a la predilección por Milei que mostraron esas jurisdicciones antes. En el PJ creen que se encaminan a lograr números que los dejen conformes y además se encargan de ajustar toda clavija posible.

alfredo cornejo balotaje.jpg Cornejo se mantuvo neutral desde el principio. La mirada de buena parte de Juntos apunta a qué harán sus gobernadores de acá al 19.

“Sergio está tratando de aliviar un poco la postura de Schiaretti”, contó un intendente. “Es posible que se pueda hacer un contacto con Llaryora en ese sentido; porque nosostros sabemos que las críticas que nos ha hecho no son contra Massa, sino motivadas por el encono con Cristina”, apuntó. A pesar de que un ablandamiento del gobernador mediterráneo asoma complejo, en la semana apareció un trofeo importante en esa lucha: el apoyo de Natalia De La Sota.

Después de la entrevista en la que Massa habló de la investigación por posible fuga de capitales tras la deuda con el FMI, la hija del tres veces mandatario cordobés dio su primera señal contundente: impulsó en el Congreso y desde el Interbloque Federal, un proyecto de ley para exigirle al organismo que venga a la Argentina a realizar esa pesquisa. Días después, directamente se sumó a la campaña de Massa y arengó a no votar por Milei.

Más allá de la fuerza de su apellido, fue la demostración de que el peronismo cordobés no tiene una sola voz y cuenta con un ala proclive a jugar hacia Massa en el balotaje.

Gerardo Morales y Martín Lousteau ya marcaron su postura contra el libertario: "Hacer todo lo posible por que no gane Milei". Aunque para algunos esta semana el direccionamiento se haya enfriado -cuando Morales dijo que no sería parte del eventual gobierno del ministro- la pata está puesta ya de un lado determinado y le abre el juego a todos los votantes de JxC que no quieren derechizar su voto hacia LLA.

Algunos esperan que haya novedades esta semana en la Liga de Gobernadores de JxC. No sólo motivadas por el balotaje y por posibles posicionamientos, sino también porque varios tienen intereses en las elecciones internas del partido. Gustavo Valdés, de Corrientes, y Martín Lousteau son los nombres que señalan desde Mendoza. El litoraleño sería, por ahora, más cercano a jugar para Milei y hasta se habla de que mantuvo una reunión con el virtual colaborador del economista, si es que gana: Guillermo Francos.

Gerardo Morales.jpg Morales, decididamente en contra de Milei y de Mauricio Macri.

“Cornejo no. Cornejo no va a cambiar un ápice la postura que ya mostró hasta acá. Y es bastante visible que, entre pelear por el Comité Nacional de la UCR y pelear por su liderazgo, bien ganado, en la Liga de Gobernadores, él va a jugar el segundo partido”, marcó un intendente radical de los más fuertes. Siempre dependiendo de qué pase con Juntos, es claro que esa Liga comandará a la coalición en los primeros meses postelectorales.

Dirigentes del PRO ponen la cara por Milei

No se contó mucho, pero el jueves 9, la visita de Milei marcó uno de los hitos fuertes de la campaña. Por primera vez, al menos en Mendoza –y con poco antecedente nacional- La Libertad Avanza ya se mostró abiertamente con militantes del PRO en un acto formal, oficial y que estuviera encabezado ni más ni menos que por el libertario.

Junto a él, en la caravana que copó la vera de la Plaza Independencia -habían pedido cortar sólo la mitad de la calzada, pero el municipio decidió cortar todo por seguridad- flameaban banderas amarillas de letras negras. Una de ellas, la más grande según las imágenes que se tomaron, era del PRO maipucino, el comandado por el senador demarchista Valentín González.

González estuvo ahí. Lo acompañaron otros legisladores de La Unión Mendocina que también quieren jugar decididamente para Milei: Gustavo Cairo; Gabriel Pradines y la recientemente electa Cintia Gómez fueron algunos de ellos. Hasta Rolando Baldasso, que parecía más reticente, se dio una vuelta. Su hijo Sebastián es un activo militante del “León” en redes sociales.

Pocos registraron esas presencias porque buscaron más que nada mantenerse al margen. Otros directamente decidieron no participar.

Javier Milei en Mendoza.jpg Con el amarillo de los libertarios se mezcló el de las banderas del PRO. Paisaje inédito, al menos en Mendoza.

“Ya la llenamos de casta a Patricia en todos los actos que hicimos y fue una estrategia que demostró ser un error. Eran escenarios con diez o quince referentes políticos, sin espacio para la gente. Acá, lo que viene demostrando el tipo es su cercanía con el público y nos pareció mucho más interesante mostrar eso que a cualquier nombre propio”, reflexionó una espada PRO de las fuertes.

No debería sorprender. Así como Massa tiene en LUM a algunos aliados como Jorge Difonso –y podría sumarse también a Roberto Righi, aunque su paso por el frente no fue tan pronunciado por no ser candidato-, Milei también tiene estas nuevas alianzas. El mismo 23 de octubre, un día después de la primera vuelta, Omar De Marchi les dijo en el Salón Báltico a los suyos que su axioma número uno de cara al balotaje era respetar las posiciones internas sin quebrar el perfil local de la coalición.

A alguno puede resultarle curioso que el PRO mendocino, al menos una parte de él, se sienta tan cómodo militando a un dirigente de otro partido, cuando no hicieron lo mismo con Patricia Bullrich -más bien se alejaron todo lo que pudieron-. Pero barrer la inquietud es fácil: primero, hubiesen tenido que compartir con Cornejo y compañía. Y segundo, fue la propia Patricia la que decidió la intervención del espacio local, en una afrenta directa a De Marchi.

La mano de Petri y el "casting" de fiscales

El balotaje logró estirar la atención de los medios nacionales –y algunos locales- sobre Luis Petri. Algo que en los últimos años siempre le ha resultado más fácil que a otros de sus correligionarios. Ahora, por ejemplo, será su sector el único de todos los radicales del país –por lo menos hasta ver qué hace Valdés, como se dijo más arriba- que se embandere en guardián de los votos de Milei.

La excandidata a intendente de Junín por su espacio, Valeria Rómoli, es una de las mayores coordinadoras de la faena. Con epicentros en Buenos Aires y Mendoza, ese proceso ya comenzó.

Ha habido encuentros para definir esos fiscalizadores. La gran diferencia con el ala cornejista es que no se sumarían a la Red Ser Fiscal para poder estar en los colegios. Esa bandera la agitó activamente esta semana Tadeo García Zalazar, pero no es la vía por la que irán petristas y gente del PRO que, a pesar de estar en Cambia Mendoza, se han despegado de la neutralidad de la cúpula.

Patricia Bullrich y Luis Petri.jpg Petri, de los pocos radicales que se la van a jugar por el libertario en el balotaje.

“No hace falta estar en esa ONG. Directamente está hablado que los apoderados del frente en la provincia nos van a nombrar como fiscalizadores y punto: vamos a estar el domingo ahí”, contaron desde las filas amarillas. Quizás, el dato que sintetice todo sea este: en algunos departamentos, hubo escuelas enteras en las que Milei no contó siquiera con un fiscal de mesa en las PASO. Para el balotaje –por ejemplo en San Rafael, contaron- ya tienen más de uno por mesa. Es decir, les sobrarían.

“Es cierto que nos sobran”, inflan pecho en el Partido Demócrata. Va a ser nuestra mejor elección en ese sentido. De hecho lo que haremos esta semana será un barrido para detectar a los mejores. No es lo mismo fiscalizar a la mañana y a la siesta, que es más que nada reponer boletas, que hacerlo a la tarde, cuando te tenés que pelear por los votos a cara de perro con los rivales. Van a quedar sólo los que tengamos más preparaditos”, lanzaron. Sí. Como un casting de fiscales.

No queda nada. Siete días y la última pulseada, con suspenso hasta el final. Es más: probablemente, el domingo se dé un fenómeno inédito en este 2023 rebalsado de política: en las jornadas anteriores, cuando estallaron en las pantallas los primeros resultados, fueron números que se mantuvieron inalterables hasta el final. La sorpresa fue solamente cuando aparecieron, y el resto, sólo monitorear diferencias.

Ahora, por primera vez, la tensión podría ir acompañada de su correlato visual: que el voto a voto sea tan intenso que Massa y Milei se vayan intercambiando lugares. El águila de La Libertad Avanza y la escarapela celeste y blanca de Unión por la Patria, flotando de derecha a izquierda y de izquierda a derecha según quién este primero en los porcentajes

Esa danza de enroques podría durar hasta la madrugada, dicen.

Y se ha trajinado tanto, que el final no podía ser menos que esto.

