Mendoza, San Juan y la Coviar van a Casa Rosada con una sola meta: bajar las retenciones al vino

Vargas Arizu.JPG El ministro de Producción, Rodolfo Varga Arizu, aseguró que está convencido de que las retenciones al vino se aplicaron por "desconocimiento de cómo funciona la industria que tiene un alto valor agregado".

"Yo creo que a la retención del 8% la han puesto por desconocimiento del mercado. Porque la vitivinicultura es bebida nacional y es una marca país, por Mendoza por ejemplo pasan 1,6 millones de turistas", marcó y amplió: "por desconocimiento, han tomado una planilla de Excel y de tal exportación para adelante le han puesto una retención de derecho de exportación y nosotros hemos caído en el medio", explicó.

El ministro de Cornejo también comparó cómo se concretan las exportaciones de la vitivinicultura y la de la soja y destacó que las primeras suponen un gran valor agregado que la soja no tiene.

COSECHA.jpg Uno de los argumentos para rechazar las retenciones al vino, es que tiene un alto valor agregado, entre otras cosas por la gran cantidad de empleo que genera.

"Todas las retenciones son malas, pero en un producto con un alto valor agregado como es la vitivinicultura, el impacto es muy fuerte en el vino. No es una venta spot como es la soja, que es un commodoties, que si no se vende se guarda. Nosotros tenemos que generar la venta y para eso demoramos no menos de un año en encontrar el distribuidor adecuado y demás, y cuando vendemos, vendemos una zona y un área", destacó.

Vargas Arizu, que proviene de una familia bodeguera, remarcó que detrás del reclamo de retenciones 0 al vino están tanto los gobiernos de Mendoza y de San Juan, como todas las entidades privadas que nuclean a los productores vitivinícolas de 14 provincias.

La Coviar aportará un estudio para mostrar el impacto negativo de las retenciones

Como representante de esos bodegueros viajaron también varios dirigentes de la Coviar, comandados por su presidente, Mario González.

mario gonzalez coviar.jpg El presidente de la Coviar, Mario González, aportará un estudio para demostrar el impacto negativo de las retenciones en la industria del vino.

Para reforzar el pedido de que vuelvan las retenciones 0 a la vitivinicultura, González aportará un un documento realizado por el Observatorio Vitivinícola Argentino que fundamenta por qué esa industria debe continuar exenta del pago de derechos de exportación.

Entre los argumentos que remarcará González ante el secretario de Agricultura, Fernando Vilella, figuran: