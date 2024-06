Mechi Llano retrucó a Luis Petri: "La Libertad Avanza no necesita a Cornejo para fortalecerse"

La vocera de esa molestia fue la diputada nacional Mercedes Llano, quien no titubeó en marcarle a Petri que "el Frente de La Libertad Avanza no necesita a Cornejo para fortalecerse en el Congreso". Lo hizo en un posteo en X en donde además resaltó que esa alianza "precisa de legisladores liberales propios, no en alquiler".

La legisladora nacional, que supo formar parte de Cambia Mendoza y en el 2019 llegó a su banca de diputada provincial con ese alianza, más tarde rompió su sociedad con los radicales y armó su propio monobloque, con fuertes críticas al oficialismo, en ese momento en manos de Rodolfo Suarez.

Desde ese lugar, en las elecciones del 2021 se sumó a Vamos Mendocinos y fue candidata a senadora nacional, pero sólo consiguió poco más del 3% de los votos.

Sin embargo, eso no la desanimó y aceptó aliarse al Partido Libertario para respaldar a Milei en estas tierras. Así se convirtió en la cabeza de lista de La Libertad Avanza y se llevó con ella a un ex asesor, Facundo Correa Llano. La tercera en esa lista fue la libertaria Lourdes Arrieta.

Mercedes Llano y Facundo Correa Llano junto a Javier Milei en medio de la campaña electoral que el libertario hizo en Mendoza.

En los pasados comicios de octubre, Javier Milei hizo tan buena elección en Mendoza, que los tres consiguieron sus bancas en la Cámara de Diputados, y allí Mercedes Llano comenzó a consolidarse como una referente libertaria con un gran protagonismo por ejemplo en la discusión de la Ley Bases en esa cámara baja.

Cornejo eludió hablar de alianzas

Poco después de que Petri blanqueara sus intenciones de generar una nueva alianza que cobije a radicales, libertarios y dirigentes del PRO, el mismo ministro de Defensa y el gobernador Alfredo Cornejo se vieron las caras en el Segundo Consejo de Seguridad Interior que se concretó en el auditorio Ángel Bustello.

Bullrich, Cornejo y Cúneo.jpeg Alfredo Cornejo, en medio del Segundo Consejo de Seguridad Interior, evitó hablar de futuras alianzas electorales para el 2025.

En medio de la conferencia de prensa no faltó quien lo consultara sobre esa posible alianza que está en periodo de gestación.

Sin contradecir a su ex oponente en las internas pasadas, Cornejo se evitó hablar de sociedades partidarias y se escudó en que a su entender no es momento para aventurarse a eso.

"Le propongo a mi gobierno que no miremos escenarios electorales futuros porque podemos herir la sensibilidad de la mayoría de los argentinos. Estamos en una época de cambios económicos que son dolorosísimos para la sociedad", lanzó.