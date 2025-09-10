Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta se reencontraron en un café

mauricio macri Mauricio Macri, ex presidente de la Nación. Foto: Instagram Mauricio Macri

¿Encuentro casual?

Fuentes ligadas al PRO le dijeron a Noticias Argentinas que Macri y Rodríguez Larreta "se cruzaron por casualidad. Estaban en diferentes mesas".

El escenario fue un establecimiento gastronómico ubicado en el barrio porteño de Palermo.

Lo que detallaron es que Mauricio Macri, titular del partido amarillo había asistido a ese local de café para mantener una reunión con el empresario de la construcción Ángelo Calcaterra, primo del ex presidente y procesado en la denominada causa de los cuadernos.

Horacio Rodríoguez Larreta viene de haber sido electo legislador porteño en mato pasado por el espacio Volvamos Buenos Aires, mientras explora alianzas para construir un esquema político que le permita volver a competir por la Jefatura de Gobierno.

No trascendieron más detalles y ni siquiera se pudo saber si ambos dirigentes mantuvieron una conversación.

En marzo pasado Macri alertó sobre las consecuencias de la división en la ciudad que pueden generar "simbólicamente un triunfo" del kirchnerismo. Luego, volvió a arremeter contra Rodríguez Larreta al definirlo como "alguien que no hizo el duelo suficiente" y remarcó que al constituir su propia fuerza eligió otro "rumbo con la intención de generar daño".

"Lo que huele mal es hacer cosas funcionales al kirchnerismo" respondió el ex presidente al ser consultado entonces por el supuesto "olor a pis" en la ciudad de Buenos Aires, palabras con la que Rodríguez Larreta describió al estado actual de ese distrito.