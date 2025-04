Mauricio Macri apuntó contra Cristina, Rodríguez Larreta y el círculo de Javier Milei

"Yo desde el primer día tuve una posición. Yo soy siempre previsible desde la época de Boca hasta acá, le preguntás a la población qué va a hacer Macri y va a ir por acá", comentó sobre su negativa a acompañar las designaciones de Milei para los cargos vacantes en la Corte Suprema. Y remarcó que la "institucionalidad merece que designemos jueces que no generen debate”.

macri milei .jpg

En una entrevista con Pablo Rossi y Eduardo Feinmann, Macri alertó sobre las consecuencias de la división en la ciudad que pueden generar "simbólicamente un triunfo" al kirchnerismo. Luego, volvió a arremeter contra Rodríguez Larreta al definirlo como "alguien que no hizo el duelo suficiente" y remarcó que al constituir su propia fuerza eligió otro "rumbo" con la intención de "generar daño".

"Lo que huele mal es hacer cosas funcionales al kirchnerismo" respondió el expresidente al ser consultado por el supuesto "olor a pis" en la ciudad de Buenos Aires, palabras con la que Rodríguez Larreta describió al estado actual de ese distrito.

El líder del PRO reprochó que al Presidente "lo convencieron que había que ir por un proyecto de poder". Sobre la disputa en la Ciudad, destacó que los "mejores para encarar estas nuevas dinámicas son los que tiene equipo, el que ya hecho un montón de cosas".

"Hay que asegurarse que las ideas de Javier Milei funcionen y evitar lo malo y es votando a los diputados del PRO que van a hace lo que es correcto, no lo que es conveniente", diferenció.

Mauricio Macri y el enojo con Cristina Kirchner

Macri cruzó a la expresidenta Cristina Kirchner por sus dichos sobre la deuda tomada por su administración con el FMI: "No puede ser tan burra porque en el momento que entró el préstamo del Fondo la deuda bajó, cada dólar del Fondo fue a reemplazar deuda que en su mayoría había tomado ella".

"No entiende nada y miente", retrucó: "La mayor deuda de la historia la tomó Alberto Fernández. A veces nos toma a todos de estúpidos".

Cristina Macri nueva.jpg

Mauricio Macri y la preocupación por Milei

"¿Lo cuidan al Presidente? El triángulo de hierro y los demás... me cuesta ver que lo cuiden", alertó Macri que aclaró que su afecto por "Javier sigue intacto" aunque no tiene contacto con el mandatario "desde fines de agosto". Luego se refirió al escándalo con la criptomoneda LIBRA: "La primera preocupación cuando veo el desgaste de todo este tema con la Justicia... recibiendo gente que si la googleás no la podés recibir. No podés recibir a esos tipos de LIBRA", señaló tras apuntar al triángulo de hierro, en referencia a la hermana del presidente, Karina Milei y su asesor, Santiago Caputo.

Entre otros motivos que le generaron preocupación, aludió al "viaje a Estados Unidos anunciando una foto" con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que después no ocurrió. Además, negó tener "ninguna inquina personal" contra Karina. "El presidente es el valor más importante a cuidar del país", reforzó.