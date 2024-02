Mauricio Macri sueña, como si fuera peronista, con "volver a enamorar"

Enternece el comunicado de los titulares o referentes del PRO en 20 provincias. En el documento los firmantes no lo llaman Macri sino "Mauricio", como si fuera la Cristina de los kirchneristas, un dato que pone de relevancia que el objetivo no va por el lado de favorecer una necesidad de política "federal".

El objetivo es aupar nuevamente al devaluado dirigente a una jefatura. Esto le daría más chapa al PRO en su sociedad singular con La Libertad Avanza. Y le otorgaría un cierre definitivo a la ruptura de Macri con Juntos por el Cambio. En particular con algunos radicales a los que ya no aguantaba. También -creen- servirá para terminar de curar la herida que dejó su rotunda derrota en las elecciones del club Boca Juniors donde no lo salvó ni el voto del presidente MIlei.