Massa superó a Milei y lo dejó a la defensiva en el último debate presidencial

debate presidencial Facu adentro Los dos candidatos se sacaron chispas en varios tramos del debate.

En una noche así, todos los detalles cobran significado. Cada uno fue con su equipo al salón de actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Massa, con referentes del peronismo y los movimientos sociales; Milei con parte de su escuadra de La Libertad Avanza y -detalle importante- sin representantes de su flamante aliado, Juntos por el Cambio.

Ambos pasaron las últimas 48 horas velando las armas retóricas que esgrimirían. Milei no había ido al ensayo, sí lo había hecho Massa. Acaso eso se notó un poco ya desde los primeros minutos de la emisión, donde el economista liberal acusó en su gestualidad algo del peso que le implicaba el evento.

Javier Milei debate.jpg Javier Milei se mostró más moderado que otras veces, aunque volvió a exhibir el abanico de gestos que le sirvió en el prime time televisivo de los últimos años.

►TE PUEDE INTERESAR: Llegaron los invitados y subieron la temperatura de un debate clave

"Por sí o por no"

Como rindiendo examen. Así se vio a Milei en los primeros minutos del debate, que justamente versaba sobre lo que -en teoría- es su fuerte, la Economía.

Eso se debió en parte a que un Massa bien "coacheado" consiguió tomar la iniciativa y, cual un ajedrecista veterano, le complicó los tiempos a su contrincante preguntando una y otra vez "por sí o por no" si el otro iba a tomar algunas decisiones. Milei retrucó con evasivas. "Vos no me vas a decir cómo responder", se defendió.

Hubo entrenamiento ahí: el ministro consiguió hacerse con el remate de varios intercambios.

Sergio Massa-ganador debate.jpg Sergio Massa consiguió mantenerse en eje la mayor parte del tiempo.

Y dado que en un balotaje más que elegirse por un candidato se opta entre dos postulantes, una de las batallas de la noche fue por imponer, más que temas, un marco interpretativo para que los espectadores leyeran el debate.

Así, los previsibles ejes continuidad o cambio, gobernabilidad o anarquía, actitud "anticasta" versus gobierno de unidad, esperanza versus bronca y peronismo contra antiperonismo hicieron que los contendientes jugaran sus cartas fuertes. Pero aparecieron otros núcleos temáticos, como el de la salud mental.

"Hace falta un presidente que defienda el trabajo de los argentinos y que tenga equilibrio emocional", le espetó Massa a Milei en un momento.

"¿Y vos lo tenés?", respondió Milei.

►TE PUEDE INTERESAR: El papa Francisco, Margaret Thatcher y la presencia del ex jefe del Ejército Martín Balza

Una frase con destino de meme

Sergio Massa optó por un perfil tranquilo, intentando que Milei apareciera como un candidato caótico. Por momentos lo consiguió.

Es cierto que en algunos tramos de la carrera Milei recuperó terreno. Pero cuando lo logró de modo más nítido -desde el lenguaje mediático- fue cuando jugó al agravio personal.

Así, Milei llamó "mentiroso" numerosas veces a su competidor y habló una y otra vez de la consabida casta. Hasta creó una expresión con destino de meme: "Si fueras Pinocho, me estarías pinchando un ojo", lanzó. Todo eso "garpa" muchísimo en TikTok e Instagram. Hay que ver si rinde también en las urnas.

Por lo demás, Milei no logró arrinconar al ministro de Economía en los asuntos que podrían haberlo comprometido de verdad, como la inflación o la incertidumbre respecto a los ingresos reales que tendrán los trabajadores en los próximos años.

El camino era claro. Massa corría con el lastre de ser parte de un gobierno con una macro que tiene más del 100% de inflación anual, con una pobreza en alza. Pero no fue ese el dato que quedó remarcado.

El fundador del Frente Renovador apeló al futuro sacudiéndose de encima su vínculo con el gobierno nacional. "El 10 de diciembre somos vos o yo, no vengo a discutir ni sobre Cristina ni sobre Macri ni sobre el pasado, insistió.

El debate desde Mendoza

Desde Mendoza, fue el apartado de Relaciones Internacionales el que hizo que las balas picaran más cerca.

Ocurre que el ministro le preguntó a Milei por la suspensión de los vínculos diplomáticos con China y Brasil. Y la respuesta de Milei fue que los acuerdos entre privados podrían mantenerse, algo que no se verifica en la realidad, toda vez que el comercio internacional todavía tiene a los estados como promotores o censores de los intercambios, incluso en países "liberales" como los Estados Unidos.

En el caso de Mendoza, la ligazón económica con Brasil es fundamental. Desde las exportaciones de ajo hasta las de vino, pasando por el turismo, dependen en buena parte de las relaciones con la potencia vecina. Ante eso, Milei propuso "triangular" las ventas para poder seguirle vendiendo, lo que equivale a añadirle un paso más a la transacción.

Un balance provisorio

La bibliografía indica que el debate presidencial -sesgo de confirmación de por medio- suele no mover demasiado la aguja antes de las elecciones. El que piensa en un sentido tiende a seguir pensando igual.

Pero el de Argentina puede ser un caso particular: hasta el sábado, la mayoría de las encuestas serias indicaban que persistía alrededor de un 8% de votantes indecisos y votos en blanco "reversibles", con poco margen entre los candidatos.

A eso, algunos consultores le añaden otro 8% de votantes que tiene postura, pero podría cambiarla de acuerdo a lo que ocurrió en el balotaje. Con un condimento que sugirió la consultora Analogías, usualmente vinculada con oficialismo: la mayoría de esos votos "indefinidos" corresponden a mujeres mayores y pobres.

Dentro del público objetivo también estaban los votantes de Patricia Bullrich -23% en la primera vuelta- y los del cordobés Juan Schiaretti -6,73%-, que han mantenido un perfil fuertemente "anti K". En esa laguna pueden pescarse sufragios que a la postre serán definitorios.

El primer debate presidencial tuvo 42 puntos de rating, el segundo 36. Este arrancó encima de los 30 y alcanzó casi los 50 puntos. Más que la final entre Argentina y Francia en Qatar.

¿Cómo redundará eso en las urnas? Los historiadores del futuro tal vez califiquen a la de este domingo como una de las veladas televisivas más relevantes que se recuerden desde el punto de vista político. En efecto, la semana pasada uno de los mendocinos que más sabe de debates televisivos, el exgobernador José Octavio Bordón, aseveró que, si los comicios tienen -como muestran la mayoría de los sondeos- un margen estrecho, la instancia del debate puede ser fundamental.

Es evidente que mucha gente vio el debate. Ahora habrá que tomar decisiones. Y la historia nunca justifica a los distraídos.

Noticia en desarrollo. Ampliaremos.