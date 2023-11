"El Estado es el origen del problema, no la solución", subrayó con contundencia en el debate presidencial en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

debate presidencial 4.jpg El debate presidencial dejó chicanas y cruces entre Javier Milei y Sergio Massa.

►TE PUEDE INTERESAR: Massa superó a Milei y lo dejó a la defensiva en el último debate presidencial

Al ser cruzado por su rival de Unión por la Patria, Sergio Massa, quien le pidió que responda "por sí o por no" si va a dolarizar y quitar subsidios, Milei respondió, ofuscado: "No me vas a condicionar. Ustedes estuvieron mintiendo. Sos un mentiroso".

"No vamos a tocar las tarifas, porque antes vamos a permitir que la economía se recupere. El problema tuyo es que nos reventaste los ingresos como ministro de Economía", lanzó, en el eje temático Economía.

Acto seguido, ratificó su intención de eliminar el Banco Central, ya que señaló que "es el origen de la inflación, es la maquinita".

Luego de que Massa le pidiera que no se pusiera "agresivo", el libertario indicó: "No te agredí, dejá de mentir: sólo expreso con pasión la indignación que genera un Gobierno que nos viene destrozando la vida a todos".

"Si un mentiroso dice que alguien es un mentiroso, el acusado es el que dice la verdad. Si vos fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo", agregó.

Ante una nueva arremetida de Massa para que respondiera "por sí o por no" a distintas preguntas, el postulante opositor respondió: "Sí, vamos a dolarizar, cerrar el Banco Central y terminar con la inflación".

sergio massa debate presidencial 2023.jpg Sergio Massa se mostró firme tanto en las preguntas como en las respuestas.

Relaciones de Argentina con el mundo

"Como liberal libertario, creo profundamente en el comercio internacional y en la apertura. Los países más abiertos al mundo tiene ingresos per cápita nueve veces mayor a los que son cerrados", inició su alocución Milei.

Asimismo, consideró que "no tiene que interferir el Estado en las relaciones comerciales" y continuó: "El Estado termina siendo un estorbo y el mejor ejemplo es lo que está pasando en el Mercosur, que no tiene calle de salida y no progresa hacia ningún lado".

El libertario ratificó su "alineación con Estados Unidos, Israel y el mundo libre" y añadió: "No estoy dispuesto a plantear relaciones con aquellos que no respetan la democracia liberal, las libertades individuales que avanzan sobre los individuos ni la paz. Con esos no quiero saber nada".

"Lo que diga un integrante o un seguidor de La Libertad Avanza no quiere decir que ésa sea nuestra posición respecto a la Santa Sede, a la cual respetamos de todos modos", manifestó.

Luego de que Massa tildara a Margareth Thatcher de "enemiga de la Argentina", el postulante de La Libertad Avanza hizo una comparación con los futbolistas Johan Cruyff y Kylian Mbappé: "Vos decís que tend

javier milei debate presidencial 2023.jpg Momento incómodo del debate presidencial para Javier Milei.

ríamos que despreciarlos porque nos hicieron goles".

Y remarcó: "Igual, claro que voy a defender a Malvinas".

Al ser consultado sobre su intención de romper relaciones con Brasil y China, algo que según el tigrense dejaría a dos millones de argentinos sin trabajo, Milei expresó: "Si no se lo vendés a los chinos, se lo podés vender a otro. Dejá de asustar a la gente con la pérdida de puestos de trabajo".

"Ustedes, los políticos, le roban a los argentinos de bien, que tienen que salir del sistema", bramó el libertario, quien luego negó que su familia tuviera propiedades y bienes en Estados Unidos.

Educación y Salud

Tras denunciar que su espacio sufrió una "campaña negativa y de mentiras", Milei aseguró que "la Salud y la Educación van a seguir siendo públicas, porque la Argentina es un país federal y esas áreas dependen de las provincias".

El candidato presidencial de La Libertad Avanza advirtió la situación educativa del país y criticó las propuestas de Massa para el sector: "Están poniendo el carro adelante del caballo: primero hay que sacar a los chicos de la pobreza".

Además, al ser nuevamente indagado por el tigrense sobre si va a arancelar la educación pública, el libertario respondió: "En el corto plazo, no".

Asimismo, se mostró dispuesto a someterse a un examen psicotécnico y reconoció haber hecho una pasantía en el Banco Central, aunque evitó contar por qué no se la renovaron, algo que el ministro de Economía le exigía que diera a conocer.

Producción y Trabajo

Milei alertó que el número de empleados privados "está estancado desde 2011" y afirmó que éso es así "porque no hay inversión, por la presión fiscal".

"En la Argentina es imposible ganar dinero. Si se llegara a ganar plata, aparece la banda de los expropiadores con la idea de la justicia social, la redistribución del ingreso y la igualdad de oportunidades y va y le roba el resultado del fruto de su trabajo", lanzó.

Y añadió: "El sector privado ahorra un montón en la Argentina. El problema es el Estado".

Luego de que Massa pusiera sobre la mesa la diferencia de salarios entre hombres y mujeres por la misma tarea, el libertario rechazó esa idea: "Me sorprende que siendo ministro de Economía no sepas leer los datos. Fracasé cuando te quise enseñar".

"Lamento que opines de temas de los que no sabés", manifestó, tras lo cual agregó: "Vos querés regular el comercio y yo lo quiero libre. Cuando decís proteger (a la industria), decís hacer negocio con los amigos en detrimento de los argentinos de bien".

En el cierre del eje temático Producción y Trabajo y ante la acusación de Massa de que LLA aspira a eliminar derechos laborales, Milei planteó: "Mi programa es el que planteo yo, no la mentira que decís vos".

Debtate presidencial Portada.jpg El último debate presidencial se realizó en la Universidad de La Plata.

Seguridad

El candidato presidencial opositor aseguró que "el país es un baño de sangre" porque el Estado "se ocupa mal" de la Seguridad, a la vez que acusó al ex juez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni de profundizar los problemas de inseguridad con su doctrina judicial.

"No es solamente ir y atrapar a los delincuentes, sino que tiene un rol fundamental el tema de las penas y cómo se ejecutan. Solamente el 3,8% de los delitos son condenados en la Argentina", expuso, al destacar la figura del ex alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani.

Y continuó: "Éso hace que la actividad delictiva sea muy rentable en la Argentina y como toda actividad rentable, se expande".

En ese marco, Milei realizó un elogio de la gestión de Massa en Tigre, aunque luego lo criticó, haciendo alusión a la derrota que sufrió en las PASO su esposa, Malena Galmarini: "Lo que has hecho en materia de seguridad en Tigre es bueno y querer extenderlo al resto del país es bueno. Pero debe ser muy malo el resto que hiciste para que tu mujer perdiera siempre cada vez que fue a elecciones. O quizás te conocen demasiado".

Asimismo, manifestó que "la lógica fundamental es qué se hace con la Justicia" y señaló que aspira a reformar la Ley de Seguridad Nacional, de Defensa, de Inteligencia, el Código Penal, el Procesal Penal y el sistema carcelario.

"Dicho sea de paso, ustedes le están el juicio político a la Corte. Parece que mucha independencia no quieren que tenga", chicaneó. Y profundizó: "Viven teniéndolo contra las cuerdas al Poder Judicial".

Milei ratificó su lema sobre "el que las hace las paga" y pidió "terminar con los jueces que sueltan presos".

Derechos Humanos y Convivencia Democrática

El libertario acusó a Massa de pertenecer a un espacio que "ha hecho de la democracia una democracia fallida" y afirmó que el kirchnerismo puso a la Argentina "al borde de una guerra civil".

Además, defendió su decisión de denunciar a periodistas por haberlo tildado de nazi y apuntó contra la casta: "Se compone de los políticos ladrones, que hacen cosas en contra de la gente. Los tenés todos con vos, son los kirchneristas. Otro componente de la casta son los empresarios prebendarios, que son amigos tuyos o tenés negocios con ellos. También los sindicalistas".

También acusó al Gobierno de "cometer un delito de lesa humanidad con la cuarentena" durante la pandemia de coronavirus.