Martín Redrado reclamó "una Cancillería más activa" para que Mendoza aumente sus exportaciones

En su exposición, Redrado compartió los que, a su criterio, deberían ser los ejes para que la economía mendocina despegue. Entre ellos, una política exterior más activa, que proyecte los productos locales a otras latitudes.

Martín Redrado en Mendoza.jpg El economista Martín Redrado durante la conferencia que dio en Mendoza.

"Estamos ante el fin de 20 años de populismo. Básicamente, porque se acabó la plata" "Estamos ante el fin de 20 años de populismo. Básicamente, porque se acabó la plata"

Por supuesto, hizo el análisis sin descuidar el aspecto macro: "Si Argentina no recupera el valor de la palabra, no vamos a salir de esta crisis de confianza en la que ha caído el país y en la cual también se plantea un final de época. Yo creo que estamos ante el fin de 20 años de populismo, no solamente por el cansancio que se percibe en la gente, sino porque se acabó la plata. No hay más dinero en el Banco Central, ni en ANSES, ni más crédito internacional".

Mendoza y el futuro de la economía global para Martín Redrado

Redrado encuadró su reflexión en un diagnóstico que considera varias tendencias globales. Por un lado, la tensión entre EE.UU. y el eje Rusia-China; por otro, la transición energética, la seguridad alimentaria, etcétera. Ante ese tablero, Mendoza tiene que mover sus fichas con astucia.

"Hay que transformar esas megatendencias en megaoportunidades", expresó el orador. Y resaltó la importancia de ejes como la producción vitivinícola, el turismo, los hidrocarburos, la energía y la construcción.

Para aumentar las exportaciones mendocinas, Redrado reclamó "una Cancillería que sea aliada, que abra mercados internacionales".

Y añadió: "Hay que explorar mercados como los del sudeste asiático. Indonesia por ejemplo, que va a ser la cuarta economía del mundo. Pero para eso necesitamos una política exterior más activa, que fomente el turismo y un criterio de cielos abiertos, con más aerolíneas para los que nos vienen a visitar".

"El mundo no quiere que a la Argentina le vaya mal" "El mundo no quiere que a la Argentina le vaya mal"

En cuando a hidrocarburos y energías, el economista aseveró que "Argentina podría producir en breve el equivalente a 25.000 millones de dólares, es decir, podemos tener otra pampa húmeda. Y eso sólo potenciando Vaca Muerta (Neuquén-Mendoza) y los Molles (Córdoba)".

En pos de ese objetivo, Redrado propuso un "shock de leyes", entre las que se contarían incentivos específicos para la construcción de gasoductos y oleoductos "que permitan exportar las riquezas que existen en Mendoza".

"El mundo -concluyó- no quiere que a la Argentina le vaya mal. El país tiene recursos relacionados con la seguridad energética, la seguridad alimentaria, la transición hacia energías renovables. Son elementos que el resto de las sociedades necesitan".

Martín Redrado Ulpiano Suarez 2.jpg

