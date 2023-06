El despacho oficial del octavo piso de la Legislatura luce renovado desde la última entrevista. Un cuadro del Cerro de la Gloria y otro del General José de San Martín le dan el típico aire de mendocinidad.

Abed arma el mate de San Lorenzo de Almagro con bombilla con escudito de la UCR.

A sus espaldas, fotos familiares: de la madre, que falleció cuando él tenía 12 años; con el padre, acompañándolo en una de sus asunciones como intendente; de la esposa, a quien conoció a los 17 años; del nieto y de Estefanía, la hija de 33 años, que se recupera favorablemente de un problema de salud que tuvo en alerta a los Abed hace algunas semanas, justo en épocas del último discurso del gobernador Suarez ante la Asamblea Legislativa.

Una miniatura del ex presidente Raúl Alfonsín parece escuchar atentamente la conversación desde el escritorio, junto a una lámpara.

imagen.png Una miniatura de Alfonsín se distingue en el despacho de Mario Abed.

Mario Abed y el sueño de regresar a Junín

- ¿Cómo fueron estos cuatro años lejos de Junín?

- Siempre hice mucho allá en mis épocas de intendente y siempre fui crítico de los legisladores que se enamoraban de las luces de la Peatonal y yo traté de no ser así, por eso siempre estuve cerca de Junín, muchas veces atendiendo asuntos de la gente, muchos viernes a la tarde, incluso en otros departamentos de la zona Este.

- Tenemos una provincia que obliga a cualquier gobernador porque tenemos 18 intendentes y con un chasquido de dedos cualquier gobernador tiene sentados al lado suyo a 18 intendentes. Siempre creí en esa forma de trabajo en común y siendo vicegobernador no iba a cambiar de estilo. Con el programa Mendoza Activa pude recorrer toda la provincia y estar con cada uno de los intendentes trabajando en equipo y eso fue apoyado con el mandato del gobernador.

"Rodolfo me felicitó por la elección que hice en Junín y yo le respondí que mucho tuvo que ver la generosidad que tuvo conmigo desde que comenzamos la gestión; muchos vicegobernadores se sienten tapados o son tapados por el gobernador pero en mi caso Rodolfo siempre me dio alas para ir y gestionar" "Rodolfo me felicitó por la elección que hice en Junín y yo le respondí que mucho tuvo que ver la generosidad que tuvo conmigo desde que comenzamos la gestión; muchos vicegobernadores se sienten tapados o son tapados por el gobernador pero en mi caso Rodolfo siempre me dio alas para ir y gestionar"

imagen.png Abed habló de la relación con el gobernador Suarez.

- Si en Mendoza hubiera posibilidad de reelección, ¿volvería a postularse?

- Si Rodolfo me lo pidiera, claro que sí.

► TE PUEDE INTERESAR: Tadeo García Zalazar recibió en Godoy Cruz al alcalde de Concón y al gobernador de Valparaíso

Mario Abed y las PASO 2023

- ¿Le gustó la elección de Cambia Mendoza?

- Me gustó mucho porque soy parte responsable del frente Cambia Mendoza y de lo que le pueda pasar a mis candidatos. Fue un espaldarazo fuerte, un apoyo importante. El sello es muy fuerte en Mendoza.

- ¿Le sorprendió la performance electoral de Luis Petri?

- No. La competencia nos hace crecer y crecer significa aportar ideas que las puede aportar cualquier candidato. Lo que no se interpreta muchas veces es que hay que escuchar, pero acá hubo candidatos que fueron separados por el mismo sello pero para unirse al final. No siempre sabemos unirnos, como sucedió en este caso, ya el mismo domingo por la noche.

mario abed rodolfo suarez alfredo cornejo luis petri.jpg Mario Abed, Rodolfo Suarez, Alfredo Cornejo y Luis Petri esta semana, tras las PASO, en el Ministerio de Seguridad.

- Sí, aunque Petri se había ido mordiendo bronca hace dos años...

- Siempre que opino pienso en mí. Yo también me he ido a veces con algunas broncas y siempre trato de pensar en mis decisiones, cuando yo provoco alguna bronca a algún concejal cuando, por ejemplo, no le di alguna chance. El Luis siempre fue una persona muy ligada a las gestiones de gobierno, por eso fue diputado nacional con el Alfredo (Cornejo). En la pandemia, por ejemplo, viajaban juntos en auto y eso dice mucho: 12 horas con una persona, pudiendo elegir no compartirlas, es toda una realidad y una señal.

- El demarchismo dejó, con las PASO, al peronismo en tercer lugar, algo que no ocurría hace más de 20 años. ¿Qué opina?

- Eso debería contestarlo el peronismo, pero siendo De Marchi quien los desplazó al tercer lugar no me sorprende porque hace 20 años que lucha por ser candidato a gobernador. No es un distraído para ningún mendocino y no nació de la noche a la mañana. Lo diferente es que ha estado en diferentes partidos.

imagen.png

- ¿Qué sintió cuando De Marchi se fue de Cambia Mendoza?

- Cada uno elige su propio destino y él no es la excepción. La democracia da esa posibilidad. No me sorprendió por su manera de ser. Sí me sorprendió porque en la política hay que discutir en los ámbitos donde debemos hacerlo, como en los frentes o los partidos que integramos, donde debemos debatir y tratar de imponernos.

"¿Vos creés que con Rodolfo ha sido todo color de rosas? Claro que ha habido disidencias... En principio, hablo de su generosidad y de la amistad que hemos construido en estos cuatro años de gestión. Antes no éramos amigos pero ahora sí: amigos de llamarnos por las cosas que nos preocupan del otro, sobre todo lo extralaboral" "¿Vos creés que con Rodolfo ha sido todo color de rosas? Claro que ha habido disidencias... En principio, hablo de su generosidad y de la amistad que hemos construido en estos cuatro años de gestión. Antes no éramos amigos pero ahora sí: amigos de llamarnos por las cosas que nos preocupan del otro, sobre todo lo extralaboral"

"En el primer discurso de campaña que dimos, fue en San Rafael, le grité, en mi alocución, que quería ser su mejor amigo: porque te voy a decir las cosas, le dije. Ser amigos es compartir la realidad, a veces con miradas distintas pero siempre con honestidad. Y lo hemos logrado en cada una de las decisiones" "En el primer discurso de campaña que dimos, fue en San Rafael, le grité, en mi alocución, que quería ser su mejor amigo: porque te voy a decir las cosas, le dije. Ser amigos es compartir la realidad, a veces con miradas distintas pero siempre con honestidad. Y lo hemos logrado en cada una de las decisiones"

abed suarez candidatos Mario Abed y Rodolfo Suarez en los primeros tiempos de la gestión de vicegobernador y gobernador.

- Debió ser gobernador en ejercicio en momentos claves, por ejemplo cuando Suarez fue operado del corazón...

- Ese tema fue muy duro porque fue imprevisto y lo compartimos en soledad. Me dijo tengo que operarme; acá no, en Buenos Aires y tenés que hacerte cargo. Fueron diez días. Hubo otras subrogancias pero programadas y por lo tanto distintas.

- Hebe Casado se perfila para sucederlo al frente de la Vicegobernación y la Legislatura desde diciembre. ¿La conoce?

- La conocí durante dos años cuando fue diputada provincial. Tiene convicciones fuertes, muy fuertes. En épocas de pandemia me criticó muchísimo y me enseñó muchísimo pero, claro, me sacaba ventaja por ser inmunóloga y yo vicegobernador. Ella me decía Mario, esto no es tan malo, hay que abrir, y yo andaba tapado con 14 barbijos y le repartía barbijos a todo el mundo. Como mendocino me alegra que sea una persona con convicciones tan firmes.

- ¿Ejecer el poder envejece?

- Sin ninguna duda. Esto lo converso con mi familia, y especialmente con mi señora, con quien he compartido más de 40 años de mi vida, entre noviazgo y matrimonio: ella me ve feliz, y eso es toda una señal. Creo que el poder envejece a quienes no disfrutan de su trabajo y yo lo estoy haciendo porque gestiono y estoy al lado de la gente. Yo, como intendente de Junín o como vicegobernador de Mendoza siempre me traigo el cariño de la gente.

imagen.png Abed, unos amargos y el país que viene.

- ¿Cómo ha sido esta gestión?

- En lo personal, he disfrutado de estos casi cuatro años. Acá uno ve que tiene un globo de asuntos que resolver, lo macro. Siendo intendente, te acostás con un problema en la cabeza y al otro día hay que resolverlo y encontrás la solución. Acá hay que pensar en un todo, y eso hace distinto el rol del vicegobernador. Es otra forma de administrar.

- ¿Cómo ve a Alfredo Cornejo en este posible regreso a la gobernación de Mendoza?

- ¿Querés que te conteste como ciudadano o militante?

- Como ciudadano y militante...

- Como ciudadano, con 59 años de vida y habiendo visto mucho pasar, Cornejo es la persona indicada para representarme en el país que se viene. Porque tiene convicciones claras en Mendoza y la Nación, cuando muchos esquivaron defender a los mendocinos.

- Como militante intuyo la respuesta, así que cambio la pregunta... ¿qué país se viene?

- De mucho ajuste y de mucha reforma. En el mundo hay una reforma previsional en marcha y acá la ANSES está vacía porque hay muchos menos aportantes en comparación con quienes reciben y esto debe cambiar. Hay una reforma laboral en el mundo, todos lo sabemos, y en ese escenario se necesita un gobernador fuerte.

- ¿Cómo ha sido gobernar Mendoza con el kirchnerismo en el poder central?

- Muy difícil. Yo lo he visto a Rodolfo sufrir en soledad, terriblemente, y eso también nos hizo muy amigos. Me juré que no iba a hablar más de la pandemia, pero...

- Perdón, pero la pandemia marcó a fuego cada gestión en el país...

- El tema fueron los respiradores para Mendoza. Cuando estalló la pandemia y nadie entendía qué pasaba ni qué debíamos hacer y buscábamos asesoramiento, no nos dieron una mano.

Suarez abed asamblea En mayo de 2020, en plena pandemia, Suarez y Abed durante el discurso en la Asamblea Legislativa.

- ¿Fue difícil gobernar?

- Claro que sí. En esperar el laudo por Portezuelo del Viento, cuando vemos que aumenta la pobreza y la gente tiene hambre. El programa Mendoza Activa fue producto de trabajar solos desde acá con un gabinete y tomando decisiones cuando el dinero era escaso y no llegaba. Hoy nuestra economía está bien por Mendoza Activa y porque hace 7 años se decidió no gastar más dinero del que entra. Alfredo y Rodolfo hicieron lo que alguna vez me aconsejó un viejo intendente: no usar el poder como una trampa política llenando al Estado de gente.

► TE PUEDE INTERESAR: Patricia Giménez, uno de los nombres fuertes de Cornejo para la lista de diputados nacionales