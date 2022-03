Mariana Juri: "Cuesta mucho acompañar a este Gobierno nacional que no para de agredir"

En la Cámara Alta se espera que la oposición aporte unos 30 votos, mientras que los senadores del Frente de Todos sólo sumarán unos 20 votos, según lo que se especula en las negociaciones que comenzaron este lunes y que concluirán el jueves cuando el acuerdo llegue al recinto.

Es más, la senadora mendocina desnudó el enfrentamiento que hay entre senadores del oficialismo, "es grave el grado de virulencia que hay dentro del Frente de Todos, en donde unos y otros se oponen. La discusión parece ser de qué lado estás y así se están contando los senadores: o están del lado de Alberto o si están del lado de Cristina. Esto genera mucha violencia y la Argentina ha vivido momentos muy dolorosos cada vez que el peronismo se ha enfrentado y ha tenido disputas internas, por eso tenemos esta gran preocupación por la paz social de los argentinos", contó Juri.

De hecho algo similar se dio en diputados: hubo más votos positivos por parte de los opositores que por parte del Frente de Todos, donde el 24% de la bancada votó negativamente y otro 11% se abstuvo.

"Hemos trabajado mucho para autorizar este acuerdo, pero no el plan económico con el que no coincidimos en nada. Pero hay torpeza políticas de este Gobierno. El diputado Lisandro Nieri estuvo colaborando horas y horas para que el acuerdo pudiese salir y si bien los viajes diplomáticos no tienen que ser premios ni castigos para nadie, ellos cometen la torpeza de no invitar al gobernador Suarez al viaje institucional a Chile" pataleó Juri.

La senadora contó que este mediodía tendrán una reunión del interbloque de Juntos por el Cambio, y adelantó que la postura del bloque es unificada a favor de la aprobación del acuerdo con el FMI, pero advirtió: "cuesta mucho acompañar a este Gobierno, los senadores tenemos toda la voluntad política para acompañarlo, aún cuando sabemos que puede haber un aprovechamiento político y que no paran de agredir, también hay que tener gestos para que podamos acompañar".