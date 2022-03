Los senadores nacionales Cornejo y Juri anticiparon su voto positivo al acuerdo con el FMI

En diálogo con UNO, el senador dijo: "Nación negoció con el Fondo sin la anuencia del Frente de Todos ni de la oposición. Las tratativas las hicieron íntegramente Fernández, (el ministro de Economía) Martín Guzmán y su equipo. Ahora quisieron validar este nuevo crédito en el Congreso, pero lo único que la Constitución exige es que los legisladores autoricen el financiamiento. Las condiciones que ponga el Fondo serán responsabilidad exclusiva del gobierno que las negoció".

alfredo cornejo vendimia 2022.jpg Cornejo participó activamente del calendario vendimial y dio su opinión a quien quisiera escucharlo.

"Destaco la actitud responsable de la oposición en el Congreso"

El viernes por la madrugada, la Cámara Baja dio media sanción a la autorización del acuerdo. Con un detalle que quedará en la historia: hubo más votos positivos por parte de los opositores que por parte del Frente de Todos, donde el 24% de la bancada votó negativamente y otro 11% se abstuvo. Ahora el proyecto está en el Senado, donde la semana que viene podría producirse su aprobación definitiva.

Durante una entrevista en Radio Nihuil, la senadora radical Mariana Juri calificó el rol de Juntos por el Cambio como de "gran responsabilidad" ante lo que -consideró- podría haber sido un callejón sin salida hacia el default.

"Siento un gran orgullo por la actitud que tomamos desde JxC. Nos pusimos desde el primer momento a disposición de un gobierno que encontramos sin rumbo. Y entendemos que los legisladores lograron el diálogo, aunque estamos preocupados porque el gobierno no logró convencer a los propios. Creemos que se ha producido un quiebre muy importante en el frente que gobierna".

Y acusó: "imaginen si JxC se hubiese comportado a nivel nacional como hace La Cámpora en la provincia. Ellos en Mendoza no nos dejan ni refinanciar la deuda".

Siguiendo su argumentación, es evidente que el voto de Juri también será positivo, con reservas similares a las que esgrimió Cornejo.

Mariana Juri-Summit Aconcagua 2022.jpg Mariana Juri (UCR) destacó la "responsabilidad" de su frente y expresó preocupación ante las tensiones internas que detecta en la Nación.

La Cámpora y una línea que decidió no cruzar

El nuevo crédito implica recibir dinero para ir bicicleteando los vencimientos del compromiso contraído durante el gobierno de Mauricio Macri, y establece que los primeros pagos "reales" comenzarían recién en 2026. Eso sí: todo ese proceso está atado al monitoreo periódico que hará el Fondo, cuyos técnicos deberán ir aprobando el rumbo de la economía argentina a lo largo de los próximos años.

Entrevistada recientemente, Anabel Fernández Sagasti (PJ) declaró que realizaría "un arduo estudio" del acuerdo. "En el bloque del senado seguiremos profundizando el diálogo. Nuestro objetivo principal es mantener el bloque unido, porque nosotros vamos a seguir gobernando y necesitamos la unidad", aseveró.

No obstante, reconoció que en La Cámpora "la idea es no forzar a las compañeras y compañeros a votar en contra de lo que piensan. En mi caso, la decisión, como siempre, va a pasar por mi tamiz como peronista y mendocina. Tenemos que ser muy sensatos pero también muy sinceros, y explicitar lo que este acuerdo va a significar en términos de sacrificios para el pueblo argentino. Esto no se acaba acá. Durante los próximos 20 años vamos a estar discutiendo esta situación que viene de la deuda contraída por Macri".

anabel fernandez sagasti senado 1.jpg Sagasti aseguró que analizaría profundamente "las consecuencias que tendrá el acuerdo para el pueblo argentino".

Detrás de sus frases, se avizora un posible voto negativo. Y es comprensible que Sagasti haya decidido no difundir su opinión a viva voz, en una estrategia para no exponerse a la andanada de críticas mediáticas desde temprano.

Si se tiene en cuenta el voto de la diputada mendocina Marisa Uceda -que pertenece a su órbita y se expresó en contra del acuerdo-; más el documento que difundió el camporismo justificando su rechazo, puede anticiparse casi con certeza que Sagasti no dará su aval a la propuesta del Ejecutivo.

Pero tampoco romperá con Alberto. No en vano Anabel insistió tanto en las últimas jornadas sobre la importancia de garantizar la gobernabilidad a través de un Frente de Todos unido.

El terremoto internacional

Todo lo anterior, además, se produce en un marco internacional que se enrareció durante las últimas semanas por las tensiones Rusia-OTAN, lo que hace que las negociaciones con el Fondo adquieran un volumen político especial.

Alfredo Cornejo, de hecho, vuelve este domingo de un viaje a Norteamérica organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina (AmCham) y el Centro de Estudios Americanos (CEA).

Durante esa visita al país del Norte, se rumoreaba que el senador podía reunirse con autoridades del Fondo Monetario, aunque ese encuentro no se produjo. Como sea, Cornejo sí se entrevistó con referentes académicos, diplomáticos y de negocios estadounidenses, que en el nuevo contexto internacional tienen interés en mantener abroquelado lo que consideran el "bloque occidental".

Paralelamente, la guerra en Ucrania modificó la situación de ese país y de Rusia en el mercado mundial. Los economistas ya anticipan una suba importante en las commodities y en el precio de la energía. Por citar un ejemplo elocuente: desde el 3 de enero de 2022, el gas duplicó su cotización.

Semejante tembladeral podría afectar todos los cálculos que el ministro Guzmán hizo respecto a la quita de subsidios a los servicios y las retenciones a la exportación de granos, entre otros factores contemplados en el acuerdo con el FMI.