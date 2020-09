Un informe del Banco Spirito Santo de Miami al organismo antilavado norteamericano reportó transacciones entrantes y salientes de las cuentas de esa firma offshore, entre junio del 2013 y octubre del 2014, por un volumen total de USD 18 millones.

Tras ser consultada por FinCEN Files, una persona cercana a Marcelo Tinelli aseguró que el dinero no fue declarado en su momento ante la AFIP “por discrepancias de interpretación” (luego sí fue blanqueado) y que el fondo era para “pago de gastos personales”.

FinCEN Files, estudio que reportó el nombre de Marcelo Tinelli, es una investigación global basada en más de 2.100 registros con informes de actividades sospechosas reportadas por bancos norteamericanos ante el organismo antilavado de los Estados Unidos. Los documentos fueron obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización con sede en Washington, y 400 periodistas socios de 109 medios de todo el mundo. Entre ellos, de Argentina, Infobae, La Nación y Perfil.

A la cuenta de la firma offshore de Marengo ingresaron, entre junio del 2013 y octubre del 2014, 9,1 millones de dólares y salieron 8,9 millones de la misma moneda. Estras transacciones fueron sospechosas y se reportaron a la FinCEN porque el dinero que recibió Mestral Assets provenía de personas y entidades que no habían sido claramente identificadas, no tenían una actividad en el mismo rubro, o los fondos no tenían un propósito comercial aparente. Por eso, alertó al organismo antilavado sobre la “posibilidad de que el cliente (por la sociedad de BVI) utilice la cuenta bancaria como banco corresponsal para invertir en USD en nombre de personas en América Latina”.

En el informe emitido por el organismo antilavado se advierte que Marengo “no ha proporcionado (al banco) documentación que identifique a sus inversores de manera oportuna”, aunque hace la salvedad que “podrían ser inversores legítimos que hayan invertido en el desarrollo inmobiliario del cliente”.

Según cuenta Infobae, tal como dice el documento, "algunos de los individuos fueron identificados como jugadores de fútbol profesionales, empresarios y conductores de televisión que parecen estar haciendo inversiones. Estas personas no pertenecen a una misma industria, lo que aumenta las sospechas sobre el uso de la cuenta como una cuenta corresponsal”.

Qué dijo Marcelo Tinelli

Consultado para esta investigación por el equipo argentino de ICIJ, la vocera de Tinelli explicó: “Las transacciones provienen de una cuenta radicada en el extranjero, que contiene fondos producto de actividades lícitas y perfectamente declaradas. Esos fondos se utilizaron para el pago de gastos personales y no fueron declarados oportunamente por discrepancias de interpretación. Finalmente, cuando se dictó la ley de sinceramiento fiscal, optamos por incluir esa cuenta”.

El reporte confidencial que forma parte de FinCen Files no informa los montos ni las fechas exactas de las operaciones del conductor televisivo. La vocera declinó brindar más detalles sobre los giros de dinero a Estados Unidos que quedaron bajo la lupa de las autoridades.