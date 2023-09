Marcelo Romano se sumó a La Unión Mendocina y se mostró con Omar De Marchi

Por su parte, Romano manifestó: "Los que defendemos los bienes comunes, agua, tierra, ambiente; y ante una elección totalmente polarizada entre Cornejo y De Marchi, hemos decidido apoyar la candidatura de Omar porque queremos defender la plena vigencia de la ley 7.722 y caminar hacia la transición energética".

Otra incorporación de De Marchi

Romano viene de hacer una muy buena elección en San Carlos, donde el 3 de septiembre estuvo cerca de quedarse con la intendencia al sacar 28.62% de los sufragios. Finalmente, quien ganó esa comuna con el 32% fue Alejandro Morillas, que a su vez es afín a Jorge Difonso, otro alfil de LAUM.

Para sintetizar los pases desde que el demarchismo se lanzó por la gobernación: hay peronistas no K que decidieron el cambiazo, como el intendente de Lavalle, Roberto Righi; el ex intendente de San Martín Jorge Giménez, y Diego Martínez Palau, ministro de Transporte de Paco Pérez y ex precandidato a intendente de Las Heras por LAUM; aparte de Andrés y Alejando Cazabán, que fueron funcionarios en gobiernos peronistas.

También hubo radicales, como el intendente de Las Heras, Daniel Orozco, y su delfín Martín Bustos. Asimismo, se sumaron miembros de partidos con raigambre local, como el sancarlino Jorge Difonso, fundador de Unión Popular.

La reacción de otros "Verdes"

Consultados por la prensa, dirigentes del Partido Verde no disimularon su calentura.

"Es una traición a todos los que están militando para defender nuestros ideales y que el domingo se fueron hasta San Carlos para fiscalizar su boleta, ayudarlo. Incluso lo habían acompañado durante la campaña. Pero bueno... Romano y Ramón empiezan con la misma letra", expresó un dirigente de la primera línea.

Así las cosas, los verdes pierden a una de sus figuras más convocantes a sólo dos semanas de ir a las urnas. Habrá que ver cómo se rearman.

