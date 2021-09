Néstor Majul denunció a Marcelo Romano por llamarlo "bidón de plástico"

"El ministro estaba terminando su informe y lo interrumpían continuamente, por eso les pedí a los legisladores que se calmaran, que lo dejaran terminar y que ahí podrían preguntarle todo lo que quisieran, pero Romano se levantó, le apuntó al presidente de la Bicameral que le estaban manejando la comisión y cuando quise intervenir, me dijo callate gordito, callate bidón de plástico", repasó Majul y lo mismo describió en la denuncia que realizó ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo.

En esa exposición, el funcionario resaltó "dirigirse a alguien utilizando sus caracteres físicos como un elemento discriminador y objeto de expresión de odio es absolutamente repudiable y debe ser visibilizado para evitar que se normalice".

Como la reunión fue filmada para que la pudiera seguir la prensa en una oficina contigua, esa discusión quedó grabada y fue el Frente Cambia Mendoza, quien la compartió en su perfil de Twitter y calificó la actitud de Romano como "lamentable".

Lamentable el papel del Legislador @marceloromano11, en un lugar donde debería ser ejemplo de civismo y respeto por los demás.

Discriminar a una persona por su peso, o intentar ofenderlo por su condición física, es algo que no debería hacer nadie, pero menos un legislador.

"La verdad es que como dije en la reunión, me cuesta mucho llevar estos 130 kilos y me sentí muy mal cuando me llamó así. Además, después de eso, hubo mucha gente que se sintió afectada por esa forma de discriminar y me incentivó a que lo denunciara", contó Majul.

En su defensa, el senador Romano, indicó que el tema se va a dirimir en la Justicia y apuntó, "el video que ellos han presentado es editado, entonces nos vamos a remitir a las pruebas. Yo no he discriminado ni tengo intenciones de discriminar a nadie. Fijense que yo podría denunciar a (Diego) Costarelli que me dice callate tonto cuando llego a pedir la palabra, cuando el ministro dice que la inseguridad es producto de la pobreza y se empezaron a gritar entre ellos. No tenía intenciones ni tengo intenciones de discriminar a nadie, lo que necesito es que se investigue esto", contestó en diálogo con Radio Nihuil.