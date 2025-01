Marcelo Orrego fue el único gobernador argentino presente en la asunción de Donald Trump

Además, otro punto que destacó es la reactivación de la explotación de oro en el yacimiento Gualcamayo por 1.000 millones de dólares, bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

"Es el mayor monto de dinero comprometido bajo este sistema hasta el momento en toda la región y es el cuarto presentado a nivel país. Vamos a recuperar una mina que estaba en proceso de cierre, ¿qué mejor carta de presentación?"

El presidente Javier Milei estuvo en la asunción de Donald Trump

El presidente Javier Milei estuvo presente durante la ceremonia de asunción de Trump, que se desarrolló por primera vez en 40 años en el interior del Capitolio en Washington.

El mandatario argentino estuvo acompañado por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, con quien se reunió en diciembre pasado. A su lado, se encontraba su hermana y secretaria general, Karina Milei, con un traje blanco y con el cabello planchado.

También viajaron el canciller Gerardo Werthein, quien hasta hace poco oficiaba de embajador de Argentina en Estados Unidos, y el ministro de Economía, Luis Caputo.

Javier Milei con Giorgia Meloni.jpg Javier Milei con Giorgia Meloni. Noticias Argentinas

Además, fueron invitados otros líderes internacionales, como el primer ministro húngaro, Viktor Orbán, y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Entre los empresarios presentes figuraron Elon Musk, fundador de Tesla y dueño de X, y futuro integrante del Gabinete de Trump; Mark Zuckerberg, de Meta, Jeff Bezos, fundador de Amazon y Tim Cook, ejecutivo de Apple.

“Historia pura: el Presidente Javier Milei presenciando la asunción de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos. Fin”, expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta en X.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/madorni/status/1881389659227574470&partner=&hide_thread=false Historia pura: el Presidente Javier Milei presenciando la asunción de Donald Trump como Presidente de los Estados Unidos. Fin. pic.twitter.com/W02kTW2vJD — Manuel Adorni (@madorni) January 20, 2025

El acto de asunción de Donald Trump se trasladó al interior del Capitolio

Donald Trump juró este lunes como el presidente número 47 de Estados Unidos, en una ceremonia que se trasladó al interior del Capitolio debido a las temperaturas extremas que alcanzaron los 5,5 grados bajo cero.

"La era dorada de Estados Unidos comienza ahora", proclamó Trump en las primeras palabras de su discurso presidencial, ante 800 invitados.

Luego recordó el intento de magnicidio que sufrió en Pensilvania el 13 de julio de 2024: "Hace sólo unos meses, en un hermoso campo de Pensilvania, una bala de un asesino atravesó mi oreja. Sin embargo, sentí entonces, y lo creo aún más ahora, que mi vida fue salvada por una razón. Fui salvado por Dios para hacer grande de nuevo a Estados Unidos".

Entre las promesas de campaña, destacó que renombrará el "golfo de México" como "golfo de América", declarará una emergencia nacional en la frontera sur con México y ordenará la detención de todo inmigrante ilegal.

"América reclamará su lugar legítimo como la nación más grandiosa, más poderosa y más respetada de la Tierra, inspirando el asombro y la admiración de todo el mundo", destacó.

Trump reafirmó su postura sobre la identidad de género, y afirmó que en su administración solo "hay dos géneros: masculino y femenino".

A nivel geopolítico, aseguró que recuperará el control del Canal de Panamá. "China está operando el Canal de Panamá. Y no se lo dimos a China. Se lo dimos a Panamá. Y lo estamos recuperando", indicó el flamante presidente.

“No seremos conquistados, no seremos intimidados, no seremos quebrantados y no fracasaremos. A partir de este día, los Estados Unidos será una nación libre, soberana e independiente. Nos mantendremos firmes, viviremos con orgullo, soñaremos con valentía y nada se interpondrá en nuestro camino, porque somos estadounidenses”, continuó ya cerrando su mensaje.