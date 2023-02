Sobre las críticas, que se centraron en que se despersonalizó a las postulantes, Iglesias reconoció ante Carina Scandura y Carlos Hernández que "puede haber habido errores" pero que "como venía el tema creo que así fue mejor porque había mucha presión y con las benditas Coreguay y Corenave que amenazaban legalmente, creemos que éste era el procedimiento para este momento".

"Aún con las limitaciones establecidas por la Corte, nuestra representante, que no es reina, es una mujer con tres hijos que en otras condiciones no hubiera podido presentarse porque solo se evaluaba si era rubia de ojos color miel. Las mujeres son todas bellas por sus proyectos e historia de vida. En ese caso, la de Natalia es más que interesante", dijo el intendente orgulloso de la elección.

Natalia y Martina representantes de Guaymallén.jpg

Marcelino Iglesias, firme con el cambiar la elección de la Reina de la Vendimia

"Promovimos la eliminación de la elección de la reina porque creemos que es anacrónica y que el Estado no puede apañar desfiles de belleza", ratificó. "La Corte dijo que tenemos que elegir a un representante y cumplimos con la ordenanza de 2018 que ya establecía el examen para las candidatas. Aprobaron todas menos 4 y luego se eligieron conceptos de proyecto de vida", explicó.

Sobre las críticas, Iglesias insistió en que la resistencia es solo de "algunas personas" y que "es más el chisporroteo mediático que cree que estamos vulnerando la tradición".

"No todas las tradiciones son buenas, algunas sí y otras no porque la sociedad ha evolucionado", indicó dejando una vez más en claro su postura.

La Comisión de Reinas De Guaymallen (Coreguay), en tanto, consideró que la elección fue tramposa, desprolija y poco transparente y denunció al Municipio por discriminación al no exhibir la identidad de las candidatas.

"Son fuegos artificiales de los que quieren tomar notoriedad", desestimó Iglesias y apuntó: "Yo me animo a cambiar. Muchos coinciden conmigo pero no se animan a hacerlo para no pagar el costo".

Natalia Mercery representante Guaymallén.jpg

"Cuando en 1986, presentamos el manual de Educación sexual, fue un gran escándalo. Cuando en el 95 presenté la Ley de Salud Reproductiva, fue otro gran escándalo. Sin embargo hoy es algo que se naturaliza y todos consideran que está bien. Lo mismo pasó con la vasectomía o la anticoncepción quirúrgica. Los cambios siempre traen reticencia", argumentó.

Sobre los cuestionamientos sobre el procedimiento, el intendente de Guaymallén reconoció que podría haber cambios para el año próximo y que está "seguro que habrá más historias".

"Hay que fijar el foco en lo sustancial, que es el proceso de cambio, que es irreversible: el tiempo sigue transcurriendo aunque paremos las agujas del reloj", dijo.

"El objetivo se cumplió: salió una persona que antes no hubiera tenido ni la más mínima chance si hubiésemos seguido haciendo la pasarela para las señoritas para ver cuál tenía mejor cabello", ratificó.

En tanto que sobre la presencia de la representante de Guaymallén en la Fiesta de la Vendimia, Iglesias confirmó: "Natalia nos va a representar en todos los actos de la Vendimia pero a nosotros, como Municipio, no nos interesa ese tipo de competencia de quién será la Reina nacional".

Marcelino Iglesias sobre Alfredo Cornejo y las elecciones municipales que se avecinan

El intendente de Guaymallén se reconoció "muy contento" con la precandidatura de Alfredo Cornejo desde la UCR para las elecciones a gobernador de este 2023. "Di mi parecer y me siento completamente identificado con él", reveló.

Sin embargo, sí puntualizó que no fue partidario de adelantar tanto la disputa electoral: "Yo quería postergar lo más posible el tema electoral porque de alguna manera nos distrae".

Alfredo-Cornejo-Marcelino-Iglesias.jpg

Y sobre su futuro político, teniendo en cuenta que no puede ir por la reelección en Guaymallén, advirtió: "Me tiene absolutamente sin cuidado mi futuro pero sí me tiene muy enfocado que Guaymallén siga un rumbo que ya se prefijó hace unos años. Independientemente de quién sea el o la candidata, el vecino va a exigir que siga este camino".

"Los puntos fundamentales tienen que ver con trabajar con Aysam o cooperativas para ir arreglando redes que no están en buenas condiciones. Y seguir mejorando el reacondicionamiento urbano y los espacios verdes que se han jerarquizado pero faltan en numerosos lugares. No hay mucho para inventar: el próximo intendente/a tiene que seguir mejorando los servicios y continuar una obra histórica de Irrigación que estamos llevando a cabo en las zonas rurales que estaban en el olvido absoluto", marcó.