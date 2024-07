Marcelino Iglesias fue denunciado por el aporte municipal a cauces de Irrigación en Guaymallén

Coletazos de la denuncia de Pozzoli contra Iglesias

Marcelino Iglesias negó los hechos que se le atribuyen y dijo que "el objetivo del denunciante Pozzoli no es Currenti sino dañar la imagen de mi gestión por mandato político partidario".

Fiel a su estilo, se despachó: "El kirchnerismo denunciando corrupción es como la pared que orina a los perros".

MPF.jpeg La Unidad de Delitos Económicos funciona en el Ministerio Público Fiscal de Mendoza.

Los cauces de Irrigación en Guaymallén y el rol de la comuna

Pozzoli se presentó este miércoles en Delitos Económicos como denunciante y querellante particular para promover la pesquisa y aportar pruebas documentales.

Jose Pozzoli.jpg José Pozzoli, denunciante y querellante en el caso que involucra a Marcelino Iglesias.

En la mira está el proceso administrativo y operativo de entrega de materiales, a cargo de la Municipalidad de Guaymallén, para la construcción de canales de riego en Los Corralitos, donde Currenti se desempeñó como inspector de cauces de Irrigación hasta que fue suspendido cuando quedó bajo sospecha.

Currenti no cumplía con la ley de obra pública y administración financiera de la Provincia para la contratación de las empresas que realizaban las obras encomendadas por la Inspección de Cauces Vertiente Corralitos. Según los expedientes obrantes en la Municipalidad de Guaymallén y por palabras del ex intendente Marcelino Iglesias, a Currenti se le entregaron materiales para llevar a cabo una obra de casi 32 km de canales para el manejo de las aguas, obras éstas que lejos están de haberse cumplido por esa extensión

El ex jefe comunal y actual legislador aseguró que "todas las obras se concretaron: está todo registrado en los certificados correspondientes. Algunas debieron modificarse por cuestiones de forestación, entre otras, pero fueron terminadas".

La denuncia de José Pozzoli y la defensa de Marcelino Iglesias

Pozzoli cuestionó ante la Justicia Penal que Iglesias "no haya controlado el destino final de los materiales entregados a Currenti, como hormigón elaborado, hierro, alambres y fenólicos, entre otros". Pero especialmente "combustibles".

Y aseguró que de acuerdo a testimonios que puede acercar a la investigación "muchos de estos materiales no llegaban a destino y eran comercializados y no se utilizaban para la construcción de dichos canales. Por acción u omisión, esto debe investigarse".

Marcelino Iglesias explicó que la construcción de canales de riego en la zona rural de Guaymallén fue producto de un proyecto virtuoso "porque esa zona era una postal del olvido", en referencia a sus antecesores peronistas.

Dijo que conoció a Currenti durante la segunda gestión comunal y que luego se puso en marcha un proceso del que participaban Irrigación, que aportaba los fondos para las obras, la Inspección de cauces y Guaymallén, que aportó los materiales antes mencionados. "Hasta 10 obras a la par se llegaron a hacer", agregó.

Fueron cauces de distinta envergadura, complejidad e inversión, expresó. "El error de Currenti, me parece, fue no haberle pedido a Irrigación autorización para invertir en ciertas obras cuando el dinero no alcanzaba -por la inflación- para destinarlo a los proyectos originales; todos fueron canales de riego", sumó.

Durante los 4 años que duró, este programa jamás se paralizó por falta de cumplimiento de la municipalidad. Pese a la marcada inflación que llevó a frenar numerosas obras nacionales, en Guaymallén se siguió trabajando. Los materiales siempre estuvieron a disposición de las obras. Solamente que en cada enero bajaba un poco el ritmo por vacaciones y/o licencias pero las obras jamás se paralizaron

