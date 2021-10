En Mendoza, unos 1.800 militantes del Movimiento Evita saldrán a la calle a controlar que se respete durante tres meses el listado de más de 1.200 productos con los valores retroactivos al 1 de octubre. A pesar de que la Comuna de Guaymallén aún no fue convocada para esta tarea, Iglesias se adelantó y rechazó cualquier tipo de colaboración. "No creo en los controles de precios porque han fracasado históricamente desde la época de Juan Domingo Perón. Es una medida electoralista de un gobierno que está completamente fuera de órbita. Para decirlo en un término más popular: es un engaña pichanga hacerle creer a la gente que hay responsables de la mala gestión. El kichnerismo tiene esa característica, ellos nunca son culpables de nada. Quiero aclarar que no vamos a salir a controlar. No es una función del municipio ni la vamos a asumir", remarcó en el programa Medio Día de Radio Nihuil.