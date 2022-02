Marcelino Iglesias aseguró que la Vendimia cambió para siempre: "El tiempo no vuelve atrás"

El intendente aludió a que en su comuna actualmente se destaca a diversos "cultores del trabajo", en un intento por reemplazar al tradicional acto en el que se elige entre varias candidatas que desfilan usando atuendos similares a los que otrora portaran los miembros de las monarquías europeas.

"Nosotros, en cambio, hemos decidido destacar a mujeres y hombres de diferentes actividades, porque la Vendimia es la fiesta del trabajo y el trabajo se produce en todas las áreas", puntualizó el intendente.

¿Es legal no elegir a la Reina de la Vendimia?

La decisión que tomó la comuna guaymallina despertó reacciones encontradas y luego de intensas discusiones todo indica que la palabra final la tendrá la Suprema Corte de Justicia. Pero Iglesias cree que, resuelvan lo que resuelvan los magistrados, el ocaso de las reinas no tiene vuelta atrás.

"Judicializar este asunto es ir por sobre la autonomía municipal, que pone en un pie de igualdad a todos los vecinos de Guaymallén y no solamente a un grupo de chicas que pueden haber resultado favorecidas según determinados patrones estéticos", definió Marcelino, quien asegura que "sostendrá su postura" y "no dará marcha atrás".

"Más temprano que tarde el cambio se va a producir -anticipó-. La historia avanza y los cambios llegan ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó cuando se presentó la Ley de Divorcio Vincular, en el inicio de la democracia? Fue terrible la polémica. Lo mismo cuando yo presenté aquí la Ley de Salud Reproductiva. También me dijeron que no era el momento. Porque parece que nunca es el momento para hacer los cambios".

Marcelino y los cambios en la Vendimia 2022

"¿Y quién tiene el momentódromo? -bromeó el radical-. La verdad, para estas decisiones no me baso en lo que digan las encuestas. Las convicciones uno tiene que defenderlas respetuosamente pero con coherencia. De lo contrario, lo que la gente ve en la gestión pública son saltimbanquis que dicen una cosa hoy y otra mañana. Yo no soy así".

Lo cierto es que, por primera vez en la historia, la representante de Guaymallén -Julieta Lonigro- llegará al anfiteatro sin aval oficial de su departamento. A propósito de este hecho, el jefe comunal citó ejemplos como el de Rosario, que "ha eliminado completamente las elecciones de reinas patrocinadas por el Estado".

Lonigro, entre tanto, viene insistiendo de diferentes formas para que le permitan participar en el certamen vendimial. El siguiente video es un ejemplo:

Embed

A su turno, Iglesias siguió: "Nosotros tenemos argumentos. Porque en definitiva, la biblioteca que usa cada uno es la que denota su ideología. La nuestra la hemos explicitado tras meditarla. Y si hay algo de lo que me hago cargo es la de no haberla tomado antes, porque yo ya venía reflexionando sobre el asunto".

El entrevistado cerró con una metáfora: "Uno puede intentar agarrar la aguja del reloj para detenerlo. Pero el reloj mide el tiempo, y el tiempo seguirá transcurriendo".