Mano a mano con Verónica Guagnino, la fiscal porteña que llegó para evaluar a futuros jueces de Mendoza

Habla la nueva integrante del Consejo de la Magistratura

Feriado extralargo en el país. La fiscal Guagnino atiende el celular. Ya figura en la nómina oficial de examinadores del Consejo de la Magistratura de Mendoza, entonces la consulta periodística no le sorprende.

- ¿Cómo se produjo el contacto con el Consejo?

- Por gestión de Teresa Day -ministra de la Suprema Corte de Justicia y presidenta del Consejo- durante el encuentro de Mujeres Juezas en Mendoza y de otros integrantes de la Corte de Mendoza.

Fiscal Verónica Guagnino-Consejo de la Magistratura.jpeg Verónica Guagnino se sumará a la Comisión Evaluadora del Consejo de la Magistratura el 25 de octubre.

- ¿Sabía que los exámenes comienzan a ser filmados como otro indicador de la nueva etapa del Consejo?

- Sí y me parece positivo como todo lo que contribuya a la transparencia y al conocimiento ciudadano sobre los funcionarios y/o magistrados que van a tomar decisiones.

Verónica Guagnino debutará absolutamente en esto de evaluar a futuros magistrados. Por eso urge saber qué perfil tiene en ese rol.

- ¿Qué hay que evaluar de los aspirantes?

- Hay que evaluar no sólo el contenido de las normas jurídicas, sino -y muy especialmente- la capacidad del aspirante para interpretarlas al momento de resolver cada caso que se le haya planteado. Una especie de sincronización.

Qué piensa de los exámenes en el Consejo de la Magistratura

"Los exámenes son fotos de lo que puede rendir cada aspirante en ese momento. Y cuando se evalúa hay que tener en cuenta no sólo el conocimiento puro y duro -leyes y jurisprudencia-, que es el que menos se necesita. Hay que evaluar, además, el contexto y la interpretación del Derecho y la capacidad del aspirante para interpretarlo, más allá de conocerlo" "Los exámenes son fotos de lo que puede rendir cada aspirante en ese momento. Y cuando se evalúa hay que tener en cuenta el conocimiento puro y duro -leyes y jurisprudencia- que es el que menos se necesita. Hay que evaluar, además, el contexto y la interpretación del Derecho y la capacidad del aspirante para interpretarlo, más allá de conocerlo"

"La mecánica de los exámenes excede a los reglamentos en Mendoza y en todos los lugares, incluso en el fuero federal. Aún deben desarrollarse mecanismos para garantizar que los temas y la selección de los casos y y hasta la corrección garanticen más transparencia y reduzcan al mínimo la posibilidad de maniobras" "La mecánica de los exámenes excede a los reglamentos en Mendoza y en todos los lugares, incluso en el fuero federal. Aún deben desarrollarse mecanismos para garantizar que los temas y la selección de los casos y y hasta la corrección garanticen más transparencia y reduzcan al mínimo la posibilidad de maniobras"

"La posibilidad de preguntas abiertas y de desarrollo de parte del aspirante genera muchas dificultades a la hora de la corrección. Me parece muy importante la objetividad a la hora de corregir: lo más atinado es el sistema de múltiple choice" "La posibilidad de preguntas abiertas y de desarrollo de parte del aspirante genera muchas dificultades a la hora de la corrección. Me parece muy importante la objetividad a la hora de corregir: lo más atinado es el sistema de múltiple choice"

- ¿Por qué?

- Porque no permite hacer ninguna manipulación de la respuesta posible: sólo hay una. Y porque garantiza la objetividad de los jurados al momento de corregir esos exámenes. Pero no somos un país de esa tradición, como en España, donde a los aspirantes a la magistratura les reclaman que estudien durante varios años. Allí, como en Estados Unidos, les hacen muchas preguntas. No una ni dos, sino más de cien.

"El reglamento vigente dispone el mecanismo de respuesta abierta y más allá de las preferencias acá debemos manejarnos con ese mecanismo" "El reglamento vigente dispone el mecanismo de respuesta abierta y más allá de las preferencias acá debemos manejarnos con ese mecanismo"

