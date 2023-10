Le negaron las salidas transitorias al preso condenado a perpetua que se casó con una docente

Cristina Quiroga Saúl Cristian Roldán casamiento.jpg

El lunes pasado se realizó una audiencia ante el juez Sebastián Sarmiento. Pero el magistrado falló en forma negativa ante el pedido. Fuentes judiciales detallaron que los informes carcelarios no fueron favorables, por ejemplo respecto a que en 24 años de detención Saúl Roldán no ha terminado la escuela primaria, la pericia psicológica no fue fructífera y además el Consejo Correccional votó negativamente en forma unánime. Vale aclarar que una de las condenas a prisión perpetua que recibió el reo fue por un crimen dentro de la cárcel.

Ante esta situación, la docente Cristina Quiroga consideró que "es súper injusto, porque estaba haciendo todo lo que nos estaban pidiendo. Se está capacitando en electricidad, está trabajando, no se ha peleado con nadie. Ha hecho un cambio muy grande. Todavía no le encuentro explicación".

En consecuencia, la esposa de Saúl Roldán deberá continuar con las visitas en la cárcel para poder ver a su flamante esposo.

Los antecedentes del preso

Saúl Cristian Roldán nació en Santiago del Estero, pero a sus 7 años su numerosa familia se radicó en Mendoza, más concretamente en el barrio Lihué. Su vida fue compleja. Cuando era niño su padre falleció. Y en sus primeros años de adolescencia comenzó a rozarse con la delincuencia y quedó institucionalizado en el COSE.

La primera condena en su contra llegó el 14 de agosto del 2000. Recibió una pena de 7 años y 4 meses de prisión por una tentativa de homicidio y robo agravado. Esa condena se aumentó a 8 años y 6 meses por otra causa de tentativa de hurto agravado.

Pero el mayor golpe lo recibió el 17 de mayo de 2002 cuando fue sentenciado a prisión perpetua por balear por la nuca a un hombre durante un asalto. El caso fue paradigmático y trajo varias discusiones legales años después, ya que recibió esa pena pese a haber cometido el hecho cuando era menor de edad. Incluso recaló en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ordenó que el Estado pague una indemnización a Roldán por las condiciones inhumanas en las cuales estuvo detenido.

Diez años después, por orden de la Suprema Corte de Justicia, le rebajaron la pena y quedó en un total de 21 años de prisión. Sin embargo, en 2013 quedó implicado en un asesinato que varios presos cometieron dentro de la cárcel y volvió a escuchar cómo un juez lo condenaba a prisión perpetua.