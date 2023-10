Amor, rejas mediante: una docente de Uspallata se casó con un preso condenado a perpetua

Cristina Quiroga tiene 57 años. Prácticamente toda su vida se ha dedicado a la docencia. Estuvo 15 años ejerciendo esa profesión en Junín, Buenos Aires, hasta que terminó radicada en Uspallata. En esa localidad montañesa emprendió en un programa de radio local. Diariamente recibía decenas de mensajes de distintos oyentes. Uno de ellos terminaría siendo su hoy esposo, pese a estar privado de su libertad.

"Saúl me empezó a escribir a través de Facebook. Quería contar su historia y mandaba chats. Yo no le daba importancia hasta que me pregunté quién era esa persona. Me terminó sorprendiendo porque es un hombre que tiene mucha sabiduría por todo estos años que ha pasado en la cárcel", dijo la docente, en declaraciones al programa Hola Mendoza.