Maduro: "La brisa de Perón y Néstor Kirchner se siente en la Argentina"

El presidente electo Alberto Fernández celebró la decisión judicial de Brasil que deja al ex presidente Lula Da Silva en las puertas de recuperar la libertad y, sin nombrarlos, comparó la situación con los detenidos con prisión preventiva por causas de corrupción durante el kirchnerismo.

Te puede interesar: Explotó el hijo de Alberto Fernández

"El Supremo Tribunal Federal de Brasil ha decidido que las condenas a prisión solo son ejecutables una vez que hayan quedado firmes", expresó Alberto Fernández en sus redes sociales.

Pero el presidente electo no se quedó solo en la celebrar la posibilidad de que Lula quede libre, si no que expuso que lo que determinó el Supremo Tribunal Federal de Brasil quiere que suceda en Argentina, lo que provocaría que varios ex funcionarios del kirchnerismo hoy detenidos puedan quedar libres.

"Es lo mismo que venimos reclamando en Argentina desde hace años. ¡Valió la pena la demanda de tantos! #LulaLivreAmanhã!", cerró Alberto Fernández en su mensaje en las redes.

Fuente: Noticias Argentinas.