Luis Petri sobre su apoyo a Milei: "Creemos que se retrotrajo y recapacitó"

►TE PUEDE INTERESAR: Hebe Casado: "Obviamente voy a votar a Javier Milei y me corto la mano antes de apoyar a los K"

Luis Petri sobre su apoyo a Javier Milei.JPG Petri se distanció de la postura de la dirigencia radical que se mantendrá neutral de cara al balotaje y marcó que la "neutralidad es funcional al kirchnerismo".

Pero no sólo justificó su respaldo a Milei, en contrapartida también cuestionó duramente la decisión de la UCR de elegir el camino de la neutralidad e insistió en que esa postura colabora con la candidatura de Sergio Massa. "Una oposición que fomente el voto en blanco lo único que garantiza es una continuidad del kirchnerismo en el poder", lanzó como una verdad indiscutible.

Sin intentar disimular esas enormes diferencias que mantiene con la dirigencia del radicalismo, Petri aseguró que entiende las razones por las que pudieron emitir su comunicado de neutralidad, pero marcó que no comparte que ese sea el camino, aunque resaltó que eso no supone una ruptura con su partido.

"Vamos a fiscalizar para Javier Milei"

En una jornada frenética en la que tuvo que explicar una y otra vez el por qué de ese respaldo a Javier Milei, Petri también aportó que tras la reunión que mantuvo el libertario con Patricia Bullrich, no sólo se perdonaron mutuamente los agravios que se habían prodigado en campaña, sino que Milei "se retrotrajo y recapacitó".

Milei y Bullrich reconciliados edit.jpg Petri aseguró que Javier Milei se desdijo de varias de sus propuestas y que recapacitó.

"Tenemos diferencias con Javier Milei, y esto no quiere decir que a partir del domingo abracemos todas las ideas y proyectos que en algún momento esbozó y luego se retrotrajo. Criticamos la idea de los voucher para la educación privada y él se desdijo y dijo que avala la educación pública, obligatoria y gratuita en el país. Con lo cual más allá de lo que dijo en la campaña, que nosotros no compartimos y no seguimos compartiendo, como la venta de órganos y la desregulación de la venta de armas, creemos que ya recapacitó y retrotrajo esas propuestas".

Ya en vistas de lo que supone esa flamante sociedad que inauguraron con Milei, el radical sanmartiniano negó que el libertario no les haya propuesto un cogobierno, ni que hayan firmado un acuerdo, sí adelantó que es probable que la fórmula y el sector que los acompañe le preste a los libertarios la estructura para fiscalizar sus votos en el balotaje.

"Probablemente nos puedan ver ayudando a fiscalizar la elección, no creo que nosotros tengamos que tener un rol en la campaña, sí apoyarlos compitiendo en favor de Milei".

Cómo cambian los liderazgos en Juntos por el Cambio y cuál es el rol de Macri

La derrota en la elección presidencial que dejó a Juntos por el Cambio fuera del balotaje -pese a haber conseguido más de 6 millones de votos-, sumado a la grieta que abrió en ese frente la distintas posturas de mantenerse neutrales o apoyar a Milei, hizo que comenzaran a barajarse nuevos liderazgos.

"Puede haber un cambio en los liderazgos y creo que los gobernadores van a ser parte del liderazgo, como también lo son los legisladores, como lo es Patricia y Mauricio Macri, nadie puede desconocer el liderazgo de Patricia, luego de haber liderado una fórmula que cosechó 6 millones de votos".

En esa rediscusión de roles dentro del frente que parece crujir, hay quienes le endilgan a Mauricio Macri haber sido el artífice del respaldo de la fórmula presidencial a Javier Milei, algo que claramente no tenía el aval de los socios del radicalismo.

Sin embargo Petri le bajó el tono a la influencia que pudo ejercer Macri, y lo ubicó sólo en el rol de ex presidente que cumple con su "figura de consejo y consulta permanente. No ha sido determinante en la posición de Patricia y mia", aseguró.

► TE PUEDE INTERESAR: Alfredo Cornejo defendió a Patricia Bullrich y ratificó la unidad de Juntos por el Cambio