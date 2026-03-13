El diputado mendocino Luis Petri enfrentó este jueves la denuncia en la Justicia por parte de la vicepresidenta Victoria Villarruel y le quitó importancia: "Es un sin sentido, sólo es para tener presencia mediática".
Luis Petri enfrentó la denuncia de Victoria Villarruel: "Es un sin sentido y sólo busca prensa"
El diputado nacional le quitó la espuma a la presentación de la vicepresidenta, a quien tildó de golpista
La presidenta del Senado formalizó esta semana una presentación en Cómodoro Py por calumnias e injurias, luego de que Petri la acusara en su cuenta de X por golpista.
"Yo te conozco por golpista", escribió en respuesta a una provocación de la vicepresidenta, donde lo acusaba del vaciamiento de la obra social de las Fuerzas Armadas.
El descargo de Luis Petri
En una entrevista que brindó a Clarín, Petri afirmó que él está concentrado trabajando para que el gobierno nacional tenga éxito.
Petri asumió el año pasado como diputado nacional y está al frente del tratamiento de proyectos claves en el Congreso, al igual que la senadora Patricia Bullrich, con quien estaban en el Ministerio de Seguridad y Defensa. Entre los proyectos más destacados: la reforma laboral y la baja de la edda de imputabilidad de menores.
"Me llama la atención que quienes no hicieron nada por el gobierno, ahora pierdan el tiempo con denuncias", disparó.
También sostuvo: "Yo estoy ocupado trabajando para que Argentina salga adelante. Por mi lado, apoyo incondicionalmente al Presidente, entiendo que eso a ella le molesta porque hace rato perdió su confianza. Sabrá por qué”.
Ni se cruzaron saludo en la Vendimia
Petri y Villarruel, quienes en el pasado formaron parte del proyecto la Libertad Avanza, coindieron en los festejos de la Vendimia 2026. Sin embargo, no cruzaron palabra.
El clima de tensión se observó en el Desayuno de Coviar y en el alnuerzo de Bodegas de Argentina.
Apenas comenzó a rodar el gobierno de Javier Milei empezó el enfrentamiento con su compañera de fórmula.