Luis Petri enfrentó la denuncia de Victoria Villarruel: "Es un sin sentido y sólo busca prensa"

Victoria Villarruel y Luis Petri Victoria Villarruel denunció en la Justicia al diputado Luis Petri. Este jueves, el mendocino dijo que lo hizo por trascendencia mediática.

El descargo de Luis Petri

En una entrevista que brindó a Clarín, Petri afirmó que él está concentrado trabajando para que el gobierno nacional tenga éxito.

Petri asumió el año pasado como diputado nacional y está al frente del tratamiento de proyectos claves en el Congreso, al igual que la senadora Patricia Bullrich, con quien estaban en el Ministerio de Seguridad y Defensa. Entre los proyectos más destacados: la reforma laboral y la baja de la edda de imputabilidad de menores.

"Me llama la atención que quienes no hicieron nada por el gobierno, ahora pierdan el tiempo con denuncias", disparó.

También sostuvo: "Yo estoy ocupado trabajando para que Argentina salga adelante. Por mi lado, apoyo incondicionalmente al Presidente, entiendo que eso a ella le molesta porque hace rato perdió su confianza. Sabrá por qué”.

Ni se cruzaron saludo en la Vendimia

Petri y Villarruel, quienes en el pasado formaron parte del proyecto la Libertad Avanza, coindieron en los festejos de la Vendimia 2026. Sin embargo, no cruzaron palabra.

El clima de tensión se observó en el Desayuno de Coviar y en el alnuerzo de Bodegas de Argentina.

Apenas comenzó a rodar el gobierno de Javier Milei empezó el enfrentamiento con su compañera de fórmula.