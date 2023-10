Luis Petri destacó que sumar a Rodríguez Larreta al equipo de Bullrich es una señal de unidad

►TE PUEDE INTERESAR: Horacio Rodríguez Larreta se sumó a Patricia Bullrich y vendrá a Mendoza al cierre de campaña

Petri, Bullrich y Melconian.jpg Uno de los actos de campaña de Petri y Bullrcih aquí con quien proponen para ministro de Economía, Carlos Melconian.

Petri destacó la unidad de Juntos por el Cambio

"Muchos nos preguntaban previo a las PASO qué iba a pasar con Juntos por el Cambio, y nosotros respondíamos que la unidad estaba garantizada desde el espacio porque nos lo demanda la ciudadanía. Horacio participó en la campaña, acompañó a Patricia y creíamos que este era un momento preciso para dar una señal de cara a las elecciones del domingo, pero también al 10 de diciembre respecto a cuál va a ser su rol en el Gobierno", contó.

Por último, en el sprint final de la campaña opositora, el diputado remarcó que la incorporación de Larreta configura "gran señal a todo nuestro electorado y un mensaje que le damos a los argentinos respecto a que somos el único cambio que garantiza gobernabilidad".

El oficialismo es continuidad, es profundización de estas políticas, aumento del gasto, de la emisión, inflación, pobreza y planes. Es el programa de gobierno de Massa y el que proponen para los futuros cuatro años. Massa está destruyendo todo

"Massa está destruyendo todo, destrozando la economía", enfatizó y completó: "Con tal de tener la posibilidad de ganar un voto más ha profundizado los problemas económicos. Ni hablar de inflación que deja y que no sabemos en cuánto va a estar en diciembre porque todas las medidas que tomó lo único que hacen impactarán en inflación y aumentar el déficit fiscal".

En la misma línea, detalló que impulsarán un plan de estabilización y presentarán un presupuesto equilibrado, y prometió: "Vamos a asumir en el estado en el que lo encontremos, sin beneficio de inventario y sin poner excusas". Asimismo, planteó: "Hay que cambiar el modelo. No le tenemos miedo de a la calle porque si asumimos lo vamos a hacer con mucha legitimidad social".

Lo que hay que hacer es encarar los primeros tres meses un programa de reformas porque es el tiempo donde vas a tener mayor legitimidad social. Si no haces una reforma laboral, una reforma impositiva, del Estado, con un presupuesto equilibrado desde el comienzo seguramente después no podés implementarlo

Para eso, Petri aseguró que de asumir el 10 de diciembre, Juntos por el Cambio debe utilizar "el envión" del triunfo electoral "para jugártela toda en el Congreso los primeros tres meses con un paquete de reformas que permitan empezar a resolver los problemas".

"La cuestión arranca por la confianza, por la regla de previsibilidad", explicó.

"Somos el único cambio que tiene capacidad de hacerlo posible. No lo decimos de manera simbólica. Si querés implementar cambios profundos tenes que tener el músculo y la fortaleza política para hacerlo porque después tenes que ir al Congreso y a convencer a los gobernadores e intendentes. Eso es lo que da gobernabilidad que es la posibilidad de sostener y llevar esos cambios adelante", concluyó.

