Luis Petri colocó a otro de sus hombres en un organismo nacional

Petri con Jaunarena.jpg Luis Petri recibió este jueves "los consejos" de un ex ministro de Defensa, Horacio Jaunarena que ocupó ese cargo en las gestiones de Raúl Alfonsín, Fernando De la Rúa y Eduardo Duhalde.

El petrismo suma nombres al gobierno nacional

Al haber tantos nombramientos producidos bajo su influencia es que en la cocina política ya se habla del petrismo.

Es que además de Scibilia y Agu, otros dirigentes relacionados con el radical sanmartiniano han asumido en diferentes cargos.

También llegaron de la mano de Petri, Oscar Sagás (ex subsecretario de Salud en Mendoza) a la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA); Roberto Fiochi, director del Instituto de Ayuda Financiera para pago de Retiros y Pensiones Militares, entidad a la que también accedió Julio Federico Simón, ex concejal de la UCR e hijo de un ex legislador provincial; Carlos Moyano, vicepresidente de la Casa de Moneda y Raúl Marino como secretario de Investigación, Política Industrial y Producción para la Defensa.

Walter Scibilia.jpg Walter Scibilia, un alfil del petrismo.

Quién es Walter Scibilia, el ingeniero "gaucho"

Walter Scibilia es ingeniero agrónomo, empresario ganadero y emprendedor turístico relacionado con un negocio situado en la zona del Cordón del Plata, la estancia San Pablo.

El nombre de Scibilia cobró notoriedad en 1997, cuando se recibió de ingeniero agrónomo en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNCuyo. Es que se presentó a prestar juramento vestido de gaucho y el vicedecano de entonces, Alberto Ortiz Maldona le impidió participar de la ceremonia.

Sin embargo días después la decana de la facultad, Rosa Inés Arreghini, le permitió que pudiera jurar aunque no lo hizo ante sus amigos, familiares y compañeros, sino a solas dentro del despacho de la directiva.

El Diario La Nación describió entonces que "la forma de vestir de Scibilia no era una novedad en la facultad, lo que hizo aún más provocativa la actitud del vicedecano. Todos sus exámenes los rindió con bombacha, cinturón de cuero trenzado, camisa, pañuelo al cuello, y botas, por ser este estilo de indumentaria, un reflejo de su actitud de vida frente a las tradiciones".

"No se trató de un gesto de rebeldía, ni una falta de respeto. Yo vivo la agronomía así; es la ropa del paisano, es barata y cómoda y por eso la uso", explicó Scibilia, preocupado por evitar que el episodio de la facultad se convierta en un caso propio de la farándula.

El hecho causó un gran revuelo y la reacción de estudiantes que, en repudio a la decisión de Ortiz Maldonado y en solidaridad con Walter concurrieron a clases durante una semana con pañuelos de gauchos al cuello.

El decreto de su nombramiento fue publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina con la firma precisamente de Petri, junto a las del presidente Javier Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos. En el artículo referido a la designación de Scibilia se informa que se trató de una propuesta del Ministerio de Defensa.

document.pdf

La APN (Administración de Parques Nacionales) tiene un directorio compuesto por un presidente, un vicepresidente y cuatro vocales (dos por el Ministerio de Turismo de la Nación (ahora degradado a Secretaría), uno por el Ministerio de Defensa de la Nación y uno por Ministerio del Interior de la Nación).

