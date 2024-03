La Justicia ordenó archivar la denuncia por extorsión que Fecovita realizó a la firma española Iberte

cosecha 2024 mendoza 2.jpg La Federación de Cooperativas Vitivinícolas (Fecovita) representa a 29 cooperativas de pequeños y medianos empresarios del vino.

Por qué Iberte habla de balances falsos emitidos por Fecovita

La fiscalía, partiendo de la atipicidad de los hechos denunciados, concluyó que no constituye delito el hecho traído a conocimiento de este Ministerio -es decir, la denuncia por extorsión- y ordenó el archivo de la causa.

Por otro lado, las pruebas aportadas por el abogado de la firma española tienen como finalidad demostrar que la mesa directiva de Fecovita falseó balances en el año 2022, que fueron firmados por la mesa directiva. Aparte, da cuenta de una deuda con la sociedad Evisa (firma que conformaron Fecovita e Iberte cuando se asociaron) de $400.820.000, según un balance realizado por un auditor interno y suscripto por Martín Santiago Ghirardotti.

Con pocos días de diferencia, otro balance firmado por el secretario de Fecovita, Rubén Panella, acepta tener una deuda con Evisa de más de $3.600 millones.

Aguinaga dijo oportunamente a Diario UNO que con solo 4 días de diferencia se avala una deuda con una diferencia de nada más y nada menos que $3.600 millones.

Para el abogado de Iberte, era oportuno pedir la detención de las personas imputadas, porque hubo dolo en su accionar.

ruben-panella-presidente-fecovitajpg.webp Rubén Panella, el presidente de Fecovita.

Qué dicen desde Iberte

Desde la firma española Iberte celebraron que los argumentos de extorsión utilizados por las autoridades de Fecovita para desacreditar el reclamo por deudas impagas de la Federación hayan quedado desvirtuados, avalando el reclamo del crédito de las empresas Iberte S.R.O. y Evisa.

Desde Iberte aseguraron que a partir de la mediatización del caso, la Mesa Directiva de Fecovita, en especial su Secretario Marcelo Federici, replicó en los medios periodísticos que el crédito que se le reclama a la Federación era una maniobra extorsiva, extremo que ha sido descartado por la justicia penal".

Cómo se generó el conflicto entre Iberte y Fecovita

Federici explicó a este medio que Fecovita decidió asociarse con la firma española Iberte para ampliar su mercado internacional. Puntualmente, porque esta firma tiene gran presencia en Europa del Este, está instalada en Eslovaquia- y además le vende a China y a otros países del mundo.

En 2021, cuando se realizó la sociedad, Eduardo Sancho era el presidente de Fecovita, y quien realizó la conexión entre la federación y la empresa Iberte.

Iberte tiene, a su vez, un referente local muy conocido: Guillermo García, quien fue presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, y además, fue legislador nacional.

Esta sociedad parecía prometedora. De hecho, los convenios en un principio fueron muy convenientes: Fecovita se comprometió a exportar 30 millones de litros de vino y 10 toneladas de mosto. A su vez, Iberte era quien debía trabar los acuerdos internacionales y enviar los pagos a Fecovita.

Para esto, se conformó una sociedad en el país, denominada Evisa. Evisa era la unión de Fecovita e Iberte.

Pero se dieron situaciones que hicieron que Fecovita decidiera romper esta sociedad.

Fecovita5.jpg La idea de Fecovita era ampliar mercados, pero la relación comercial con Iberte salió mal.

La disolución de la sociedad

La versión de Fecovita fue que sus expectativas acerca de ampliar las exportaciones y abrirse a más mercados internacionales, no se cumplieron como lo esperaban.

Fecovita asegura que Iberte comenzó a venderles a los clientes históricos que ellos poseían en el exterior.

Entonces y luego de una asamblea con los socios, se decidió la salida de la federación de Evisa.

Para que esta salida fuera ordenada, se realizaron una serie de acuerdos. Federici aseguró que no se cumplieron por parte de Iberte, y que esto llevó a que comenzara el conflicto judicial.

En ese momento, Fecovita envió 1.000 toneladas más de mosto, mercadería que salía en consignación, pero "los pagos de la firma española no llegaban".

En este momento, según destacó Federici, también se produjo la salida de Eduardo Sancho de Fecovita.

Puntualmente, mencionó que, por averiguaciones que realizó la propia federación, mientras Fecovita enviaba la mercadería en tiempo y forma, y los clientes internacionales la recibían y realizaban los pagos, estos no eran depositados en las cuentas de la entidad argentina. Esto también forma parte de la denuncia realizada por parte de Fecovita a Iberte.

Sin embargo, la versión de Iberte tiene sus fundamentos en que, como Fecovita no cumplió los acuerdos de envío de 17.961.826 litros de vino y 6.610 toneladas de mosto, quedó comprometida a comprar las acciones de Iberte en Evisa, cosa que no sucedió y de allí proviene la deuda por U$S 26.462.562