Luis Petri calificó al Presidente de mitómano compulsivo y de estar fuera de sí

El sanmartiniano señaló que " la crisis socio-económica que está atravesando Argentina no es ajena a nadie. Tampoco lo son los conflictos internos que desde hace meses existen en el Frente de Todos y que tienen como principales protagonistas al presidente Alberto Fernández y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner".

"En ese contexto, desde la oposición, Juntos por el Cambio (JxC) le exige al Gobierno nacional medidas concretas, reales y urgentes que ayuden a salir de esta profunda crisis en la que se encuentran los argentinos y que, lógica y lamentablemente, no es ajena a Mendoza tampoco"

Petri recordó que "desde el principal frente opositor apoyaron la gestión de Fernández cuando, en el Congreso, se debatió y aprobó el acuerdo con el FMI".

Pero enseguida agregó: “Ahora, veo que el presidente Alberto Fernández está totalmente desorientado y divorciado de la realidad. Es un mitómano compulsivo y no tiene vergüenza, habla de ‘crisis de crecimiento’ cuando más de la mitad de los argentinos es pobre. Está fuera de sí”-

Sobre el pedido que desde el Poder Ejecutivo Nacional se le realizó a la oposición para generar un acuerdo, Petri aseguró que "hay un fuerte destrato hacia quienes integran los distintos partidos que componen Juntos por el Cambio y que eso no es propicio".

“Nos siguen haciendo responsables de los males que atraviesa el país sin hacerse cargo del desgobierno actual que existe. Quienes se tienen que poner de acuerdo son los miembros del propio Gobierno. La situación actual es la consecuencia de la feroz interna que existe en el Frente de Todos y que se desató con posterioridad a las PASO, donde le renunció prácticamente medio gabinete a Alberto Fernández, en una suerte de boicot institucional”, se explayó.

El ex diputad indicó que según su mirada y experiencia, la gestión nacional actual debería definir un plan económico porque no tiene ninguno: “Tienen que dejar de emitir descontroladamente como lo vienen haciendo. Deben generar un plan de estabilización monetaria y reducir el gasto público. Aplicar medidas que pueden llevar tranquilidad a los mercados y frenar la escalada del dólar. Pero demuestran que no están dispuestos a hacerlo”.

Petri se refirió también a las medidas anunciadas esta semana por la ministra Silvina Batakis. “Las medidas que anunció Batakis, lejos de permitir que la moneda se estabilice, lo único que hacen es fomentar el dólar pánico. El Gobierno nos reclama un acuerdo que ya prestamos desde la oposición cuando se aprobó lo del FMI –enfatizó-. Ahora le toca gobernar a ellos y presentar, de manera urgente, un plan económico de estabilización monetaria y de lucha contra la inflación”, concluyó el dirigente de la UCR.

