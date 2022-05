Petri volvió a recordar el video en el que se refirió a Portezuelo como "el robo del siglo"

Fue el 27 de junio de 2020 cuando Petri publicó esa filmación en la que señalaba que “Portezuelo del Viento es la Obra del Siglo” y que no había que permitir que “nos la arrebaten porque se convertiría en el Robo del Siglo”.

"Un capricho del Presidente"

"El presidente de la Nacion le dice que no a Portezuelo del Viento sin dar razones técnicas. Una obra de los mendocinos y financiada con nuestros propios recursos. Nuevamente la Nación aplicando el federalismo del látigo a las provincias que no son de su signo político", dijo ahora el ex legislador.

Luego señaló: " Años de estudios e informes favorables, tirados a la basura para favorecer discrecionalmente a la provincia de La Pampa. Mendoza que ha sido y es un ejemplo nacional en el manejo del agua, que hizo de un desierto un oasis productivo, privada de una posibilidad de desarrollo".

Finalmente cuestionó con dureza a Alberto Fernández: "Por el capricho de un Presidente los mendocinos nos vemos privados de miles de puestos de trabajo nuevos, energías limpias, un mejor aprovechamiento del agua y una mayor cantidad de hectáreas irrigadas. Incomprensible"-

El video

Embed

Esto es lo que dijo Petri en el video

"Hago este video porque tienen que saber que se está por consumar el robo del siglo. Las provincias que integran el Coirco pidieron un nuevo estudio de impacto ambiental para trabar la obra y la decisión ahora está en manos del presidente Alberto Fernández.

"Hoy más que nunca los mendocinos tenemos que estar juntos defendiendo Portezuelo del Viento, una obra que es el símbolo de los sacrificios que a lo largo de la historia ha tenido que hacer nuestra provincia.

Mendoza fue postergada por la Promoción Industrial, que le ocasionó graves perjuicios tanto en la radicación de industrias como en la generación de empleo. Portezuelo del Viento venía a reparar ese daño y ahora nos lo quieren arrebatar a pesar de tener todos los estudios de impacto ambiental aprobados.

El Gobierno nacional no sólo discrimina a Mendoza en el reparto de fondos, sino que también abrió un debate que estaba cerrado y clausurado a favor de la provincia".

Portezuelo del Viento es la obra del siglo. No permitamos que se transforme en el robo del siglo. Apoyemos al gobernador y defendamos juntos la obra de todos los mendocinos".

►TE PUEDE INTERESAR: El aumento logrado por el mendocino Sergio Palazzo para los bancarios

►TE PUEDE INTERESAR: La Asociación de Oftalmología cruzó al titular de la OSEP, Carlos Funes, por el cobro de coseguros