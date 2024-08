Lourdes Arrieta reveló ahora detalles sobre cómo se gestó la visita de diputados libertarios a genocidas

Visita de diputados libertarios a genocidas Uno por uno, quiénes son los genocidas condenados que diputados libertarios fueron a visitar a la Cárcel de Ezeiza.

El grupo estaba conformado por varios colegas de Arrieta que, según ella, "hoy fingen demencia: Lilia Lemoine, Ponce, Maria Emilia Orozco, Nicolás Mayoraz, Santiago Santurio, Beltrán Benedit, Alida Ferreyra y Araujo".

Dos abogados, Ricardo Saint Jean y Laura Olean, enviaron al grupo dos borradores de proyectos de ley, que proponían que los condenados por delitos de lesa humanidad pudieran recibir el beneficio de la prisión domiciliaria.

La reunión con el sacerdote Javier Olivera Ravassi previo a la visita a genocidas

Luego de estos mensajes, los participantes del grupo hicieron una lista para determinar quiénes asistirían a la reunión con el sacerdote. Mientras tanto, el mismo Olivera Ravasi, además, iba organizando la visita a la cárcel de Ezeiza: "El diputado Beltrán Benedit habló con Patricia Bullrich (ministra de Seguridad) para que quienes deseen sumarse, al día siguiente de nuestra reunión, a visitar a los presos políticos que están detenidos en Campo de Mayo, Ezeiza y Marcos Paz, se les facilite el ingreso".

Además, Benedit aseguró que habló con Fernando Martínez, el director del Servicio Penitenciario Federal: "Asumió hace dos días y me causó muy buena impresión, nos facilitará el acceso a los penales el viernes. Confirmamos asistencia..."

Javier-Olivera-Ravasi-.jpg El sacerdote Javier Olivera Ravasi, expulsado de Buenos Aires por su visita a genocidas presos.

Mientras se gestaba la visita a Ezeiza se realizó la reunión que habían organizado, Arrieta relató: "Finalmente, llegamos al día de la primera comida previa a la primera visita a los penales. Como el timbre no funcionaba, iban llegando: 1.Laura Olea 2. Ricardo Saint Jean 3. Alida Ferreyra 4. María Emilia Orozco 5. Santiago Santurio 6. Guillermo Montenegro".

Sin embargo, aclaró que "como no asistí, no tengo mayores detalles solo lo que se escribió en el grupo. Pero seguramente mis colegas van a aportar todos los datos necesarios para ayudar al Presidente (Javier Milei) en la investigación".

Sí publicó los mensajes de whatsapp posteriores al encuentro, donde el cura Ravasi explicó el proyecto, que además de beneficiar a militares, querían que sea "también para legisladores, políticos, empresarios, etcétera, que durante las últimas dos décadas se han visto envueltos en actividades non sanctas -inmorales o indecentes-".

"Es decir, sea como fuere es un win-win (todos terminaríamos ganando si se da). En lo operativo según quedamos el diputado Beltrán Benedit y la diputada Alida Ferreyra se comprometieron a ver la posibilidad de llegar con este planteo a Javier Milei para presentarle", continuó.

El día de la visita de los diputados libertarios a genocidas

Lourdes Arrieta reveló que, según las mismas capturas de chat que presentó en X, tenía conocimiento de un proyecto para beneficiar a los genocidas presos con la prisión domiciliaria. Así sabiendo el fin que perseguían con la visita, llegó al día 11 de julio, cuando finalmente se concretó el encuentro.

En los mensajes publicados por la diputada, detalló que "la reunión se realizó con una particularidad: mis colegas no podían salir del Congreso por razones internas. Ravasi propone ir a buscarlos y luego regresarlos nuevamente en su propio auto, demostrando la ascendencia sobre todos".

Participaron los diputados: Beltrán Benedit, Lourdes Arrieta, Araujo, Ferreyra y Montenegro. Para encontrarse con: Alfredo Astiz, Raúl Guglielminetti, Mario Marcote, Miguel Britos, Honorio Martínez Ruiz, Adolfo Donda, Marcelo Cinto Courtaux, Julio César Argüello, Manuel Cordero, Gerardo Arráez, Antonio Pernías y Carlos Suárez Mason (hijo).

Las conversaciones entre los libertarios luego de la visita

Según Arrieta, tras la visita, el diputado Benedit creó un grupo de WhatsApp llamado "Visita", cuyo objetivo era "armar un comunicado de prensa y definir la forma de comunicar las fotografías" del evento.

Lourdes Arrieta.JPG La diputada de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta.

Arrieta fue la primera en participar en el grupo. Envió un emoji de un corazón junto con la bandera de Argentina. Sin embargo, luego eliminó dos mensajes que había compartido previamente.

Durante la conversación, el diputado Montenegro advirtió: "Me pidieron del Ejecutivo que no subamos el comunicado y no hablemos con la prensa".

Posteriormente, Benedit añadió: "Acabo de hablar con Shariff (Menem, mano derecha de Martín Menem en el Congreso) que me llamó e insistí en que se apruebe la publicación y cerremos el tema. Está en eso".

"En ese chat se pide a todos borrar las fotografías, para poder tapar al máximo lo que había sucedido y negar la visita", expresó Arrieta a modo de conclusión del grupo "Visita".

Las palabras finales de Arrieta

La diputada de LLA cerró la catarata de tweets asegurando que "seguiré denunciando públicamente todas las pruebas que tengo en mi poder hasta que el Congreso constituya una Comisión Investigadora para determinar las responsabilidades de quienes visitamos la cárcel de Ezeiza, como fines reales y el origen de grupos ocultos de poder".